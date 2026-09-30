Así reacciona Shakira al probar un vino de más de 200 años de antigüedad

Shakira aprovechó el único día libre en su residencia en la ciudad de Madrid, España, que marcará el final de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, para salir a conocer más sobre esta localidad y la rica cultura española. Una de las experiencias que más la sorprendió fue la de probar un vino de más de 200 años de antigüedad.

“Mientras más viejo, más fino” es uno de los refranes populares sobre este tipo de bebidas que resulta una buena compañía, sin importar la ocasión. No obstante, no cualquiera se atrevería a probar una bebida que ha tenido más de 200 años de vigencia.

Así reacciona Shakira al probar el viejo vino

La concentración del vino es tanta luego de tantos años almacenado, que la recomendación es solamente probar una menuda gota porque con eso sería suficiente. La experiencia inolvidable fue compartida por la propia artista en sus historias y el portal Lavibraus.

Justamente, esa fue la medida que probó Shakira, quien inmediatamente reaccionó extrañada ante un sabor extraño, pero intenso y lleno de mucha finura. “No sé si merezco beber este vino tan preciado. ¡Increíble!“, fueron las únicas palabras que le salieron a la cantante colombiana de la impresión que le generó la gota de vino.

Shakira no solamente vivió la experiencia del vino, sino que la pasó bastante bien siendo espectadora de unos bailarines de flamengo y unos cantantes, nutriéndose del talento artístico que tienen los españoles para realzar su cultura.

Shakira está terminando su tour con muchas sorpresas

La artista colombiana está finalizando su exitosa gira con 12 conciertos en Madrid, donde en la mitad ya le ha llevado varias sorpresas a su público, como la invitación a Alejandro Sanz y también a los niños de la fundación de Uganda, Ghetto Kids.

Sin embargo, todavía le restan seis noches más y el público está a la expectativa de qué les tendría preparado Shakira, debido a que siempre busca dar lo mejor en cada show y en esta ocasión aún más, al tratarse de una de sus giras más exitosas. Uno de los cantantes esperados es Maluma, para que puedan cantar por primera vez en vivo su nueva colaboración “Agua”.

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