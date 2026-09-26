Shakira y Alejandro Sanz cantan “La tortura”, enloquecen Madrid, pero prometen más

Shakira tenía preparada una sorpresa para la cuarta noche de su residencia en Madrid y Alejandro Sanz terminó siendo el gran protagonista. Los dos artistas volvieron a compartir escenario este viernes 25 de septiembre para interpretar “La tortura”, uno de los temas que marcó sus carreras y que, 20 años después de su lanzamiento, todavía provoca una reacción inmediata entre el público.

El madrileño apareció con su guitarra desde una plataforma en la tarima, mientras Shakira se adueñaba del escenario con sus movimientos.

La respuesta de los asistentes fue inmediata y el encuentro terminó con un abrazo entre ambos. La colombiana, visiblemente emocionada, le gritó a su amigo: “¡Alejandro, te amo!”.

La promesa que terminó sobre el escenario

La presentación también cumplió una especie de promesa que los dos habían dejado en el aire días atrás. Shakira había contado en redes sociales que tenían ganas de echarse “una cantadita”, mientras Sanz aprovechó para felicitarla por su “primera residencia en Madrid” y dejar abierta la posibilidad de volver a cantar juntos.

Después del concierto, el español dedicó unas palabras a su amiga en redes sociales: “Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero, Shaki. Auuuúuuuu”.

La respuesta de la intérprete de Barranquilla llegó con una invitación que dejó abierta la puerta a otro encuentro este sábado 26 de septiembre: “¡Ay, esa risa que solo me sacas tú! ¡Y tú eres el de la magia! ¿Repetimos mañana? ¿Qué dices?”.

Dos décadas de música y amistad

El reencuentro tiene un peso especial porque “La tortura” nació en 2005, cuando ambos ya eran figuras consolidadas de la música en español. La canción se convirtió en un fenómeno internacional y llevó a los dos intérpretes a protagonizar un momento histórico en los MTV Video Music Awards de ese mismo año, donde realizaron la primera presentación completamente en español en la historia de esos premios.

La colaboración también fue el comienzo de una amistad que con los años se hizo mucho más cercana. Shakira ha descrito su vínculo con Sanz como una relación que “más que una amistad es una hermandad de años”.

La música volvió a unirlos en 2007 con “Te lo agradezco, pero no”, y posteriormente ambos han compartido escenario en distintas ocasiones. Incluso coincidieron en Miami, ciudad donde los dos establecieron sus vidas después de que Sanz recomendara a Shakira mudarse a Estados Unidos.

Ahora, Madrid sumó otro capítulo a esa historia. Y si la pregunta que queda después de escuchar nuevamente “La tortura” es si habrá una segunda ronda, la propia Shakira ya puso la respuesta sobre la mesa.

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