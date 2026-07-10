La lista de edificios con torres de enfriamiento que dieron positivo a legionela en el brote del Upper East Side

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicó este viernes la lista preliminar de edificios cuyas torres de enfriamiento dieron positivo a la bacteria legionela, mientras continúa la investigación para identificar el origen del brote de la enfermedad del legionario que afecta al Upper East Side.

Las autoridades informaron que, desde el 2 de julio, se han analizado más de 180 torres de enfriamiento mediante pruebas PCR iniciales y que 31 de ellas arrojaron resultados positivos. Sin embargo, aclararon que esto no significa necesariamente que todas sean la fuente del brote, ya que las pruebas detectan material genético de la bacteria, pero no confirman si esta permanece activa o es capaz de provocar infecciones.

Hasta la mañana de este viernes, las autoridades sanitarias confirmaban 46 personas contagiadas, de las cuales 22 permanecían hospitalizadas. La investigación sigue concentrándose en los vecindarios de Carnegie Hill, Yorkville y Lenox Hill, dentro de varios códigos postales del Upper East Side.

La mayoría de las torres ya fueron desinfectadas

Según ABC 7, el comisionado de Salud de Nueva York, Dr. Alister Martin, explicó que 19 de las 31 torres identificadas ya completaron el proceso de remediación, que consiste en drenar, limpiar y desinfectar completamente el sistema de enfriamiento. Las 12 restantes recibieron la orden de completar estos trabajos antes del sábado 11 de julio.

Entre los edificios donde se detectó la bacteria figura el Museo Guggenheim, ubicado en 1071 Fifth Avenue, cuya torre ya fue desinfectada. También aparecen el prestigioso edificio residencial de 120 East 87th Street, además de varias propiedades residenciales, comerciales y educativas del Upper East Side.

Otro inmueble señalado es 1511 Third Avenue, donde las pruebas realizadas por la ciudad resultaron positivas pese a que una inspección privada mensual había obtenido un resultado negativo. Las autoridades ordenaron la limpieza inmediata de la torre mientras continúan los análisis para determinar si existe presencia de bacterias vivas.

El Museo Guggenheim es uno de los edificios en donde se encontraron rastros de esta bacteria. (Foto: Kathy Willens/AP)

También aparece una torre del metro de la Segunda Avenida

La lista incluye una torre de enfriamiento utilizada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) para la línea del metro de la Segunda Avenida.

La MTA informó que, como medida preventiva, ya desinfectó las 3 torres de enfriamiento que opera en esa zona y realizará nuevas pruebas para confirmar que los sistemas son seguros.

Las autoridades insistieron en que el objetivo de la investigación es identificar cuál de las torres contiene bacterias vivas que podrían estar liberando pequeñas gotas de agua contaminada al ambiente, principal mecanismo de transmisión de la enfermedad del legionario.

Vecinos piden mayor información

Antes de que se publicara la lista de direcciones, varios residentes del Upper East Side manifestaron su preocupación por la falta de información sobre los edificios afectados.

Algunos vecinos señalaron que desconocían que ciertas propiedades cercanas presentaban resultados positivos y consideraron que deberían colocarse avisos visibles para mantener informada a la comunidad.

Las autoridades respondieron que divulgar la lista busca ofrecer mayor transparencia mientras continúan las inspecciones y el monitoreo sanitario en toda la zona.

Edificios con remediación completada

Las siguientes direcciones ya completaron el proceso de limpieza y desinfección:

* 180 East End Ave.

* 1750 York Ave.

* 1660 Second Ave.

* 1438 Third Ave.

* 1511 Third Ave.

* 1551 Third Ave.

* 1071 Fifth Ave.

* 1080 Fifth Ave.

* 1001 Fifth Ave.

* 240 E. 82nd St.

* 8 E. 83rd St.

* 145 E. 84th St.

* 117 E. 85th St.

* 125 E. 87th St.

* 152 E. 87th St.

* 120 E. 87th St.

* 501 E. 87th St.

* 168 E. 88th St.

* 160 E. 88th St.

Edificios pendientes de limpieza

Estos inmuebles recibieron la orden de completar la remediación antes del 11 de julio de 2026:

* 1875 Second Ave.

* 1110 Fifth Ave.

* 153 E. 78th St.

* 135 E. 79th St.

* 300 E. 79th St.

* 238 E. 81st St.

* 160 E. 84th St.

* 114 E. 85th St.

* 401 E. 88th St.

* 333 E. 91st St.

* 354 E. 91st St.

* 312 E. 95th St.

Las autoridades sanitarias recalcaron que la investigación sigue en curso y que la presencia de legionela en una prueba PCR inicial no implica automáticamente que una torre sea el foco del brote. Los resultados de los análisis adicionales permitirán determinar cuál, si alguna, está liberando bacterias vivas responsables de los contagios registrados en el Upper East Side.

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