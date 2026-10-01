Levantan alerta por enfermedad del legionario en el sur de El Bronx

El riesgo elevado de contraer la enfermedad del legionario en varios vecindarios del sur de El Bronx llegó a su fin, informó el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, después de completar una investigación que incluyó la inspección y desinfección de decenas de torres de enfriamiento.

La alerta había abarcado Melrose y Morrisania, específicamente las zonas correspondientes a los códigos postales 10451, 10455, 10456 y 10459. Según las autoridades, ya transcurrieron más de 2 semanas desde que alguna persona que vive, trabaja o estuvo de visita en el área comenzó a presentar síntomas.

Ese periodo resulta clave porque la enfermedad del legionario no necesariamente aparece inmediatamente después de la exposición a la bacteria Legionella. Los síntomas pueden tardar en manifestarse, por lo que el paso de más de 2 semanas sin nuevos casos relacionados con una posible exposición en la zona representa un elemento importante para determinar que el riesgo elevado terminó.

Además, todas las torres de enfriamiento que dieron positivo a las pruebas fueron sometidas a limpieza y desinfección hace varios días.

7 torres tenían Legionella viva

La investigación comenzó el 10 de septiembre, cuando el Departamento de Salud identificó un grupo de casos de enfermedad del legionario en el sur de El Bronx. Ese mismo día, los funcionarios recolectaron muestras de 24 torres de enfriamiento ubicadas en el área bajo investigación.

Los primeros resultados estuvieron disponibles el 12 de septiembre y llevaron a las autoridades a ordenar la limpieza y desinfección de 10 torres. Las labores concluyeron el 15 de septiembre.

Posteriormente, el 23 de septiembre, el Departamento confirmó la presencia de bacterias Legionella vivas en 7 torres. Todas habían sido limpiadas durante la semana anterior.

2 días después, el 25 de septiembre, los resultados de los cultivos realizados en las 24 torres confirmaron que esas 7 eran las únicas instalaciones de la zona donde se detectaron bacterias Legionella vivas.

Con las torres positivas ya sometidas a los procedimientos correspondientes y sin nuevos indicios que mantuvieran el riesgo elevado, las autoridades determinaron que la fuente de exposición había sido eliminada.

Más de 10,000 folletos distribuidos

La respuesta sanitaria también se extendió mucho más allá de las inspecciones técnicas. Desde el inicio de la investigación, el Departamento de Salud desplegó una campaña de información dirigida a residentes, trabajadores, visitantes, empresas y organizaciones comunitarias.

Las autoridades aseguran que distribuyeron más de 10,000 tarjetas informativas y folletos, hablaron directamente con más de 3,500 integrantes de la comunidad y establecieron comunicación con aproximadamente 300 empresas y organizaciones de la zona.

“Puede que el riesgo elevado de exposición haya desaparecido y que se haya eliminado el foco de contagio, pero nuestro trabajo no ha concluido”, afirmó el comisionado de Salud de Nueva York, Dr. Alister F. Martin.

El funcionario también advirtió que el Departamento exigirá responsabilidades a los operadores de torres de enfriamiento que incumplan las normas destinadas a proteger a los neoyorquinos.

¿Qué significa el fin de la alerta?

Para los residentes de Melrose y Morrisania, el anuncio significa que el Departamento de Salud ya no considera que exista un riesgo elevado de exposición a la enfermedad del legionario relacionado con este brote.

La decisión se basa tanto en los resultados de las pruebas realizadas a las torres como en el tiempo transcurrido desde la aparición de los últimos síntomas vinculados con la exposición en la zona.

Aunque la alerta por riesgo elevado concluyó, el Departamento de Salud señaló que continuará vigilando el cumplimiento de las normas aplicables a las torres de enfriamiento y mantendrá la información pública disponible para la comunidad.

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