Investigan brote de legionelosis en El Bronx tras una muerte y 5 casos confirmados

Las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York investigan un nuevo brote de legionelosis en el sur de El Bronx, donde una persona murió y otras 5 fueron diagnosticadas con la enfermedad. El Departamento de Salud de la ciudad activó una investigación en partes de Melrose y Morrisania y comenzó a revisar las posibles fuentes de exposición.

Los casos están concentrados en los códigos postales 10451 y 10456, una zona de El Bronx donde las autoridades buscan determinar si existe un vínculo común entre los contagios. El anuncio llega pocas semanas después de otro brote de legionelosis en el Upper East Side, una situación que mantiene bajo atención a los sistemas de agua y refrigeración de la ciudad.

El comisionado de Salud de Nueva York, Dr. Alister F. Martin, confirmó los casos y lamentó que uno de los pacientes falleciera. El funcionario aseguró que los investigadores trabajan para identificar posibles casos adicionales y pidió a los residentes que no ignoren síntomas compatibles con la enfermedad.

¿Qué está haciendo Nueva York para contener el brote?

Como parte de la investigación, ecologistas del agua del Departamento de Salud tomaron muestras de todas las torres de refrigeración ubicadas en el área afectada. Las pruebas buscan detectar la presencia de la bacteria Legionella, que puede multiplicarse en sistemas de agua y ser dispersada al ambiente mediante pequeñas gotas o aerosoles.

Las autoridades indicaron que cualquier torre de refrigeración que arroje un resultado positivo será sometida de inmediato a un proceso completo de limpieza y desinfección. Además, trabajadores de salud comunitarios recorrerán los vecindarios involucrados para orientar a residentes y detectar posibles personas con síntomas.

El Departamento de Salud también distribuyó una alerta sanitaria entre profesionales médicos de la ciudad. El objetivo es que consideren la legionelosis al evaluar a pacientes que presenten síntomas similares a los de la gripe y que puedan haber estado en el área desde finales de agosto.

Por ahora, el brote continúa bajo investigación. El departamento informó que ya terminó el muestreo en los depósitos de agua de la zona y que las pruebas permanecen en curso en el Laboratorio de Salud Pública. Los resultados serán fundamentales para establecer si alguna instalación puede estar relacionada con los contagios.

Es importante aclarar que el hecho de que las muestras hayan sido tomadas en todas las torres de refrigeración de la zona no significa que las autoridades hayan identificado ya una fuente de contagio. Las pruebas deben determinar si existe Legionella y, posteriormente, si los hallazgos pueden relacionarse con los casos detectados. Ese proceso puede tomar tiempo, mientras continúan las labores de vigilancia en el vecindario.

Estos son los síntomas que deben vigilar los residentes

Las autoridades recomiendan que cualquier persona que viva, trabaje o haya visitado los códigos postales afectados desde finales de agosto contacte a un profesional de la salud si desarrolla fiebre, tos o dificultad para respirar. La recomendación cobra especial importancia entre quienes hayan tenido una posible exposición en la zona y comiencen a sentirse enfermos.

La legionelosis es una infección causada por bacterias del género Legionella. Una de sus formas más conocidas es la enfermedad del legionario, un tipo de neumonía que puede ser grave, especialmente cuando el diagnóstico y el tratamiento se retrasan. Sin embargo, no todas las infecciones provocan el mismo cuadro clínico.

Un punto que las autoridades buscan dejar claro es que la legionelosis no se transmite de persona a persona en circunstancias habituales. Por ello, el foco de la investigación está puesto en las posibles fuentes ambientales de exposición, particularmente en sistemas de agua que puedan favorecer el crecimiento de la bacteria.

El Departamento de Salud señala que la enfermedad puede tratarse con antibióticos cuando se detecta a tiempo.

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