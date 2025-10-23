Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral tras su divorcio de Kanye West

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al revelar un episodio médico delicado durante la séptima temporada de su reality show ‘The Kardashians’. La empresaria y estrella televisiva confesó que cuando se encontraba haciéndose una resonancia magnética de rutina le descubrieron un pequeño aneurisma que, según su médico, podría haber sido provocado por el estrés.

La fundadora de SKIMS explicó que la principal fuente de tensión en su vida es la relación con su exesposo, el rapero Kanye West, y su esfuerzo constante por proteger a sus cuatro hijos.

“Me siento más estresada probablemente solo porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden soportar, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a saber cosas. Van a crecer y verán”, expresó durante el episodio.

“Por eso, mi trabajo como madre es asegurarme de que, cuando ese comportamiento ocurra, estén protegidos”, agregó.

Kim Kardashian también hizo una confesión inesperada al afirmar que durante su matrimonio con el rapero llegó a experimentar el llamado síndrome de Estocolmo, un fenómeno psicológico en el que una persona desarrolla vínculos afectivos con quien la ha hecho sufrir.

“Siempre sentí que tenía un poco del síndrome de Estocolmo. Siempre me sentía muy mal y siempre lo protegía, siempre quería ayudarlo”, reconoció.

Para finalizar, Kim Kardashian aseguró que Kanye West no ha llamado a sus hijos en meses y que ella se ocupa de su crianza “a tiempo completo”.

