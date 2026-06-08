Lewis Hamilton hace su primer comentario sobre su relación con Kim Kardashian

El piloto Lewis Hamilton y la estrella de reality show Kim Kardashian hicieron su debut como pareja en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 el domingo 7 de junio.

Luego de subir al podio con el segundo lugar de la competencia, Lewis Hamilton se refirió al apoyo que Kim Kardashian le ha brindado en su incipiente relación.

“Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo. Pero, ya saben, con mis amigos, una asistencia increíble, en general, la gente. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor y que te apoyen, y ella lo hace por mí todos los días”, declaró Hamilton.

Esta es la primera vez que Hamilton habla públicamente sobre su relación con la socialité y empresaria, la cual empezó hace pocos meses cuando fueron captados en varias salidas románticas.

Kim Kardashian asistió al Gran Premio de Mónaco luciendo un vestido personalizado Gucci color crema y el cabello recogido en un moño desenfadado. También contó con la compañía de su hermana Khloé Kardashian en el evento.

Cuando Hamilton subió al podio a recibir el trofeo, se pudo ver a Kim grabando el momento y él le lanzó un discreto beso, algo que quedó captado en video y enterneció las redes sociales.

Los rumores de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton surgieron en enero de este año. En febrero fueron vistos disfrutando de un fin de semana en Reino Unido, luego viajaron a París y también fueron captados disfrutando de las playas de Malibú.

Días antes del viaje, Kardashian confirmó su romance en Instagram, publicando una foto y un video con Hamilton mientras daban un paseo en bicicleta juntos.

Kim Kardashian estuvo casada durante casi siete años con el rapero Kanye West y tuvieron cuatro hijos. En 2021 el divorcio, el cual se formalizó en 2022. Tras su ruptura con West, la estrella de reality shows inició una relación con Pete Davidson, exmiembro de “Saturday Night Live”. Su relación duró nueve meses y se separaron en buenos términos.

Luego de eso, la estrella de reality show se mantuvo soltera, concentrada en su familia y su carrera, así como sus estudios de derecho.

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