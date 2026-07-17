Ahora fue él: Lewis Hamilton presume su romance con Kim Kardashian

Esta vez no fue Kim Kardashian, ahora el protagonista fue Lewis Hamilton, que decidió compartir con sus seguidores varias imágenes junto a la empresaria y sus hijos, en una nueva muestra de que la pareja atraviesa un momento sólido y ya no teme exhibir su relación públicamente.

El piloto de Fórmula 1 publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías tomadas durante un paseo en el lago, donde aparece sonriente junto a Kardashian. Las imágenes los muestran disfrutando de un recorrido en bote y compartiendo con los cuatro hijos de la empresaria.

La publicación estuvo acompañada por una breve frase en inglés: “Hold your people close” (“mantén a tu gente cerca”).

Días antes, había sido Kardashian quien publicó un carrusel con recuerdos del fin de semana del 4 de julio. En esa ocasión compartió escenas del encuentro familiar en el lago, incluida una imagen en la que Hamilton aparecía muy cerca de ella y de Chicago. Para acompañar la publicación escribió: “Veranos en el lago con mis personas favoritas”.

Ya quedaron atrás los rumores

Las especulaciones sobre un romance entre Kim Kardashian, de 45 años, y Lewis Hamilton, de 41, comenzaron a principios de 2026, cuando coincidieron en distintos eventos públicos. Con el paso de los meses, ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, alimentando las versiones sobre una posible relación.

Una de las apariciones que más comentarios generó ocurrió durante el Super Bowl LX. Más adelante, en abril, la empresaria y el siete veces campeón del mundo confirmaron su noviazgo mediante publicaciones en redes sociales, dejando atrás los rumores.

Desde entonces, cada fotografía compartida por la pareja despierta una ola de reacciones entre sus seguidores que, con mucha intuición, ya habían adelantado desde hace tiempo que la relación era un hecho.

La familia Kardashian-Jenner vive días de profundo duelo tras la muerte de Mary Jo Shannon, conocida cariñosamente como “MJ”. La madre de Kris Jenner falleció a los 91 años, una noticia que la empresaria confirmó a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió el dolor que enfrenta por la pérdida de quien consideraba el pilar de su familia.

Kim Kardashian y el resto del clan también lamentan la partida de su abuela, cuya presencia marcó la vida de varias generaciones. En su mensaje, Kris Jenner rindió homenaje a su madre con palabras cargadas de emoción y agradecimiento, recordándola como el corazón de la familia y destacando el legado de amor, unión y enseñanzas que dejó en todos sus seres queridos.

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