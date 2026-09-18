Kim Kardashian revela que fue diagnosticada con esofagitis: “Me da ganas de llorar”

La empresaria y figura de televisión Kim Kardashian reveló que fue diagnosticada con esofagitis, una enfermedad que afecta los tejidos que recubren el esófago.

En el tráiler de la octava temporada de “The Kardashians”, el exitoso reality show de la familia Kardashian, Kim revela que fue diagnosticada con esofagitis y confiesa que ese diagnóstico le da “ganas de llorar”.

En otro momento del tráiler, las cámaras la muestran en el centro de salud y una persona que se encuentra fuera de cuadro le pregunta: “¿Tu padre no murió de eso?”.

La voz hace referencia a Rob Kardashian, padre de Kim, Khloé y Kourtney, quien falleció en 2003 a causa de un cáncer de esófago. En el tráiler no se especifica qué tipo de esofagitis tiene la empresaria ni qué tratamiento recibió.

La preocupación de la familia Kardashian se debe a que el padre de Kim murió por cáncer de esófago. Sin embargo, el diagnóstico de la empresaria no es igual a lo que padeció su padre.

El Dr. Stuart Spechler, gastroenterólogo del Centro Médico de la Universidad de Baylor y miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología, dijo a NBC que existen muchos tipos de esofagitis y que la más común es la esofagitis por reflujo. Según Spechler, algunos pacientes con esofagitis por reflujo desarrollan esófago de Barrett, lo que se convierte en un factor de riesgo para desarrollar cáncer de esófago.

Según la Mayo Clinic, la esofagitis consiste en la inflamación e irritación de los tejidos que recubren el esófago, el conducto muscular que transporta los alimentos y las bebidas desde la boca hasta el estómago. La inflamación puede provocar dificultad o dolor al tragar y dolor en el pecho.

Resta esperar el estreno de la octava temporada de “The Kardashian”, previsto para el 8 de octubre de 2026 en Disney+, para saber más detalles sobre esta enfermedad que le diagnosticaron a Kim y cuál es el tratamiento que está siguiendo.

La muerte de Robert Kardashian llevó a la familia a participar en la apertura del UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health, en Los Ángeles.

En 2020, Kim dijo en “The Kardashians” que su padre estaría orgulloso de la iniciativa. “No pudimos salvar su vida con esta nueva tecnología y con el acceso a estos médicos, pero ahora podemos ayudar a salvar la vida de otras personas”, dijo ante las cámaras.

El año pasado, Kim Kardashian reveló en el reality show que los médicos hallaron un pequeño aneurisma cerebral, una protuberancia en la pared de una arteria y, si se rompe, puede causar un sangrado muy perjudicial para la salud.

En el episodio, Kim Kardashian aseguró que la principal fuente de estrés en su vida es su relación con su exesposo, el rapero Kanye West, con quien tiene cuatro hijos. “Me siento más estresada, probablemente solo porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden soportar, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a saber cosas. Van a crecer y verán”, expresó durante el episodio.

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