¿Quién es Elizabeth Holmes?: la protagonista del nuevo documental de A24

Este fin de semana se proyectó el documental “You Can See Everything” en el Festival de Cine de Telluride, en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se hizo público su primer tráiler, generando un gran revuelo en redes sociales.

“You Can See Everything” es un documental de 174 minutos producido por A24 y dirigido conjuntamente por Nathan Fielder y Lance Oppenheim. Según reportes compartidos por “Variety” y otros medios especializados, la proyección encantó a los asistentes, quienes necesitaban ver más según avanzaban los minutos.

Durante 34 días, Fielder y Oppenheim siguieron de cerca a la exempresaria de Silicon Valley Elizabeth Holmes. Esos fueron sus últimos días en libertad antes de ser arrestada para cumplir con una condena de 11 años.

“Variety” no considera que “You Can See Everything” sea un documental tradicional. Más bien lo describen como “un circo psicodrama único, una especie de reality show con tintes de película de entrevistas“. Al mismo tiempo, explica que “está realizado con un espíritu de verdadera investigación, impulsado por la personalidad mordaz e inquisitiva de Fielder (como entrevistador, tiene una impávida impasibilidad, como la de Steven Wright), y logra atraparte por completo”.

El rodaje de este documental comenzó en mayo del 2023, un mes antes de que Holmes ingresara a la prisión federal de Bryan, Texas. Este registro fue posible gracias a que Holmes accedió a que sus últimos días fuera de la cárcel fueran grabados, algunos creen que lo hizo para dar su versión de la historia.

Lo positivo es que sus directores, al llegar a la casa donde Holmes vivía junto a su esposo e hijos, se encontraron con mucho más que una respuesta a lo que había hecho. “Fielder estaba allí para pasar el rato, observar y entrevistar a Holmes, intentando comprender su forma de pensar. Aquello resultó ser una experiencia mucho más extraña y alocada de lo que cualquiera hubiera imaginado“, ha informado “Variety”.

¿Por qué fue arrestada Elizabeth Holmes?

Elizabeth Holmes fue procesada por fraude masivo y conspiración para cometer fraude electrónico. A través de Theranos, una empresa de tecnología sanitaria fundada por ella misma que prometía revolucionar los análisis de sangre.

La exempresaria nunca desarrolló dicha tecnología, pero sí logró ofrecerla y engañar a cientos de inversores que dieron dinero para su desarrollo.

La empresa fue fundada en el 2003, cuando Holmes tenía apenas 19 años; sin embargo, logró convencer a muchas personas de su “invento”. En el 2015, “The Wall Street Journal” publicó un reportaje en el que revelaron que la tecnología de Theranos no funcionaba y que realizaban la mayoría de las pruebas en máquinas comerciales de terceros.

Tres años después de esa publicación, Holmes y su pareja Ramesh “Sunny” Balwani fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC). Meses después, en junio de 2018, un jurado federal acusó penalmente a Holmes y Balwani.

Tras obtener libertad bajo fianza, Holmes estuvo en libertad durante gran parte de la pandemia de covid-19, lo que también hizo que se retrasaran algunos procesos penales. Pero a mediados del 2021 comenzó el juicio penal en San José, California. Finalmente, en enero de 2022 fue declarada culpable de 4 cargos de fraude e ingeniería financiera contra inversores.

En noviembre de 2022 fue sentenciada a cumplir una pena de 11 años y tres meses en una prisión federal. Tras esa sentencia, Holmes intentó apelar para posponer su ingreso a prisión, hasta que decidió entregarse voluntariamente y allí es donde los dos documentalistas entran a la historia.

Sigue leyendo:

• Robert Pattinson se convierte en un favorito para los Oscar tras el estreno de “Primetime”

• “The One About Matthew Perry”: Netflix estrenará esta serie documental el 27 de octubre

• Dueños de las salas de cine celebran las ganancias del verano de 2026