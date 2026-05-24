Nicolas Cage asegura que Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson no quieren trabajar con él

El actor Nicolas Cage reveló el motivo por el cual directores de alto nivel como Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson no quieren trabajar con él.

En una reciente entrevista con el New York Times, Cage aseguró que algunos directores se niegan a trabajar con él por haber rechazado sus propuestas en el pasado.

Cage afirmó que Nolan dejó de devolverle las llamadas después de que él rechazara “Insomnia” (2002), la cual terminó siendo protagonizada por Al Pacino y el fallecido Robin Williams.

“La mayoría se ofende y no te devuelven la llamada. Me ha pasado muchísimas veces”, dijo Cage en la entrevista.

De acuerdo con Cage, esta misma situación ocurrió con los directores Paul Thomas Anderson, ganador del Oscar por “One Battle After Another”, y Woody Allen. Según dijo, ninguno quiere trabajar con él luego de que Cage rechazó sus propuestas en el pasado.

“No me devuelven la llamada. La película de Paul Thomas Anderson fue una de sus primeras películas. Me había enseñado un cortometraje con Philip Baker Hall, que salió en “Hard Eight”. Íbamos a hacer algo juntos, pero no se concretó”, dijo Nicolás Cage.

Sin embargo, con el director David O. Russell fue diferente. Cage está trabajando con Russell en su próxima película, “Madden”, a pesar de que el actor rechazó su propuesta en el pasado.

Según dijo Cage, Russell fue el único director que se puso en contacto con él para volver a trabajar juntos después de que él rechazara una película anterior en la que colaboraron.

“En fin, David me llamó, y demostró mucha clase que me devolviera la llamada y me invitara de nuevo, y no quise decirle que no otra vez porque le tengo un gran respeto por su talento”, añadió.

Cage no dio detalles sobre la película de Russell que rechazó en el pasado. “Era una buena película, me la ofreció y dije que no, y es el único director al que le he dicho que no y que luego volvió para ofrecerme otra película”, dijo.

En “Madden”, Nicolas Cage interpreta al legendario entrenador de fútbol americano John Madden. La cinta biográfica recorre su trayectoria desde sus primeros años como entrenador hasta su consolidación como una leyenda de la NFL. Además de Cage, “Madden” cuenta con las actuaciones de Christian Bale, Kathryn Hahn, John Mulaney, Sienna Miller y Shane Gillis.

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