Paul Thomas Anderson reconoce el trabajo hecho por los productores de Warner Bros. Pictures

Este sábado se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los Producers Guild Award (premio del Sindicado de Productores) y nuevamente Paul Thomas Anderson con ‘One Battle After Another’ salió triunfando.

Al recibir el máximo premio de la noche, el cineasta dedicó algunas palabras a los producores de Warner Bros. Pictures, esto sucede poco tiempo después de que se confirmara que Paramount sería oficialmente el comprador del conglomerado.

Aunque no hace referencia directa a la batalla de meses entre Paramount y Netflix, sí dijo: “Sea cual sea el camino que les depare el futuro, su trabajo este año es espectacular. Comparto esto con ustedes. Que sigan saludando, sea lo que sea que les depare el futuro. Es una batalla tras otra”.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en el Fairmont Century Plaza de Beverly Hills, estaban presentes el productor y guionista Michael De Luca, y Pam Abdy, quien es actualmente la directora ejecutiva de Warner Bros. Pictures.

El cargo de Abdy y muchos otros podrían correr peligro con la venta de Warner Bros. Discovery, aunque aún no se ha dado información sobre eso. Anderson concluyó diciendo: “Mantuvieron la cabeza baja y me protegieron. Protegieron a Ryan. Protegieron a Zach. Eso es producción de verdad. Permitirnos hacer nuestro trabajo y guiarnos hasta aquí“.

Anderson cree que durante este tiempo hicieron un gran trabajo por llevar a cabo proyectos de cineastas independientes, y esa oportunidad hizo que este año Warner Bros. Pictures tenga más de una película compitiendo en la temporada de premios. Además de ‘One Battle After Another’, también estuvieron al frente de ‘Weapons’ de Zach Cregger y de ‘Sinners’ de Ryan Coogler, la cual también se convirtió en la película con más nominaciones en la historia de los Oscar.

