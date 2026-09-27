Festival de Cine de Nueva York: resumen de sus primeros días

Este jueves 24 de septiembre se estrenó una nueva edición del Festival de Cine de Nueva York (NYFF, por sus siglas en inglés). Durante 18 días de festival, se proyectarán más de 100 películas, entre ellas varias de las producciones más esperadas del año.

Hay que recordar que el NYFF no es un festival competitivo como sí lo es el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Cannes; sin embargo, el estreno en este evento es una apuesta que hacen muchos productores para darle impulso a sus películas.

Entre toda la programación de este año, una de las proyecciones más esperadas era la de “Paper Tiger”, la nueva película del cineasta James Gray que ya se había estrenado en Cannes.

James Gray en Nueva York

Durante la noche inaugural y al día siguiente, James Gray fue una de las figuras más importantes del Festival de Cine de Nueva York, pues proyectó en el evento su nueva película “Paper Tiger”, la cual está protagonizada por Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson.

Esta proyección se hizo el viernes 25 de septiembre en el Alice Tully Hall del Lincoln Center. Por ahora, se cree que esta película tendrá un estreno limitado a finales de este año en Estados Unidos, pero parece que llegará al resto del mundo durante el primer trimestre del 2027.

El director James Gray proyectó en el festival “Paper Tiger”. Crédito: Evan Agostini | AP

Estreno mundial de “Godzilla Minus Zero”

El Festival de Cine de Nueva York también sirvió como escenario para el estreno de “Godzilla Minus Zero”, secuela de “Godzilla Minus One” (2023).

La proyección se llevó a cabo este sábado 26 de septiembre, por lo que varios medios especializados en cines ya han compartido sus reseñas sobre la nueva historia. El estreno en salas de cine de “Godzilla Minus Zero” está programado para el 6 de noviembre de este año.

Si se resumen algunas de las críticas compartidas tras su proyección en Nueva York, se puede resaltar que algunos aseguran que es inevitable su nominación a los Premios Oscar en la categoría Mejor Película.

El cineasta japonés Takashi Yamazaki es el director de esta película. Crédito: Andy Kropa | AP

“Artificial” se estrenará el 5 de octubre

Aunque durante su primer fin de semana el festival ya ha tenido proyecciones importantes, aún se espera uno de los estrenos que tiene a todos más interesados en el evento. Para el 5 de octubre se tiene programado el estreno mundial de “Artificial”.

“Artificial” es la nueva película de Luca Guadagnino, conocido por haber dirigido “Call Me by Your Name”, “Queer” y “After the Hunt”. En esta nueva producción, el cineasta contará la historia de OpenAI y de Sam Altman, especialmente de su ascenso como uno de los líderes de la inteligencia artificial en el mundo.

Altman es interpretado en esta película por Andrew Garfield, cuya actuación ha recibido ya buenos comentarios solo con los pocos segundos en los que aparece en el primer tráiler.

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