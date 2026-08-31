MTA anuncia cambios nocturnos en el metro: lo que necesitas saber para regresar a casa

Salir tarde de Manhattan esta semana podría exigir algo más que bajar a la estación de metro más cercana. La MTA anunció cambios nocturnos en las líneas N, Q, R y W debido a trabajos de mantenimiento FASTRACK, una intervención que se desarrollará entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre.

Las modificaciones, de acuerdo a PIX 11 News, estarán vigentes aproximadamente entre las 9:30 p.m. y las 5 a.m. (ET), precisamente durante una franja en la que miles de neoyorquinos todavía están regresando a casa después de sus jornadas laborales.

Restaurantes, hospitales, tiendas, oficinas y servicios que funcionan hasta altas horas de la noche concentran buena parte de esos pasajeros. También pueden verse afectados quienes salen de cenar, regresan de un concierto o simplemente terminan tarde una visita a Manhattan.

No se trata del cierre total de las 4 líneas. El servicio continuará, pero habrá trenes desviados, recorridos divididos y modificaciones en las conexiones, por lo que algunos viajes habituales requerirán un transbordo adicional.

¿Qué pasará con la línea N?

La N quedará dividida en 2 segmentos durante las horas de mantenimiento.

Uno funcionará entre Ditmars Blvd y Queensboro Plaza, mientras que otro circulará entre Stillwell Av y Atlantic Av-Barclays Center, en Brooklyn.

Además, quienes necesiten viajar hacia o desde Court Sq deberán recurrir al servicio de la R.

En la práctica, esto significa que el recorrido nocturno de la N no atravesará Manhattan de la manera habitual. Para quienes salen de Astoria hacia Midtown, Lower Manhattan o Brooklyn, será importante revisar dónde realizar la conexión antes de iniciar el trayecto.

Las modificaciones en el servicio de estas líneas del metro de NYC se deben a los trabajos denominados FASTRACK. (Foto: Frank Franklin II/AP)

La Q tendrá desvíos por las líneas D y F

Los trenes de la Q continuarán entre Stillwell Av y 96 St, aunque algunas partes del recorrido cambiarán.

La línea utilizará las vías de la D entre DeKalb Av y 47-50 Sts-Rockefeller Center, mientras que también recurrirá al recorrido de la F hacia y desde Lexington Av/63 St.

Para los pasajeros que viajan desde Brooklyn hacia Midtown o el Upper East Side, el destino mostrado en los paneles será especialmente importante. Un tren puede llegar a la estación, pero no necesariamente continuar por las mismas paradas que durante el servicio regular.

Cambios adicionales para la línea R

La R circulará entre 95 St y Atlantic Av-Barclays Center, aunque también tendrá modificaciones importantes.

Durante los trabajos, utilizará el recorrido de la D entre DeKalb Av y West 4th St y se desviará por la F, pasando por Court Sq hacia y desde Queens Plaza.

También habrá una operación nocturna especial entre 95 St y Atlantic Av-Barclays Center. En ese tramo, los trenes funcionarán de manera expresa entre 36 St y Atlantic Av-Barclays Center.

Para quienes viven o trabajan en Bay Ridge, Sunset Park y Downtown Brooklyn, estos cambios podrían traducirse en un transbordo adicional o en un recorrido diferente al habitual.

La línea W terminará antes de lo normal

La modificación de la W es más sencilla, pero puede resultar especialmente relevante para quienes regresan tarde a Queens.

La línea terminará su servicio más temprano durante estas noches. El cambio afectará a pasajeros que normalmente se desplazan entre Astoria, Midtown, Herald Square, Canal Street y Whitehall St.

Dependiendo del destino final, las líneas N, R, 7, E, F y M pueden formar parte de las alternativas disponibles para completar el viaje.

¿Qué recomienda tener en cuenta la MTA?

Los trenes D y F serán fundamentales para conservar conexiones durante las obras. Sin embargo, no existe una alternativa única para todos los pasajeros: la mejor ruta dependerá de la estación de origen, la hora y el destino.

Queensboro Plaza, Court Sq, DeKalb Av y Atlantic Av-Barclays Center pueden convertirse en puntos importantes para reorganizar los recorridos nocturnos.

La recomendación más práctica es consultar el estado del servicio antes de entrar al metro y prestar atención a los anuncios en las estaciones. También conviene contemplar tiempo adicional, especialmente si el viaje está ligado a un vuelo, una cita, un turno laboral o alguna conexión que no admita retrasos.

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