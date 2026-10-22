Un nuevo túnel del Metro cruzaría Harlem: por dónde pasaría y qué líneas podría conectar

La MTA estudia una conexión bajo la calle 125 que permitiría enlazar siete líneas del subway. El proyecto avanza con una consulta pública, aunque todavía no tiene fecha de apertura.

Cruzar Harlem de este a oeste puede exigir un autobús, una caminata o una combinación de transportes, incluso cuando hay varias estaciones del Metro cerca. La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) busca preparar una nueva conexión subterránea bajo la calle 125 para facilitar esos recorridos.

La propuesta, denominada 125th Street Subway Tunnel, está en revisión ambiental. Su alcance actual incluye la excavación y las instalaciones de acceso y ventilación: las estaciones, las vías y los equipos necesarios para transportar pasajeros se desarrollarían en una etapa posterior.

Por dónde pasaría el nuevo túnel de Harlem

El túnel partiría del extremo occidental previsto para la segunda fase del Metro de la Segunda Avenida, cerca de Lenox Avenue/Malcolm X Boulevard, y continuaría bajo West 125th Street hasta aproximadamente la avenida 12.

Desde allí giraría hacia el norte y terminaría en un punto todavía por definir entre las calles 131 y 138, cerca de Henry Hudson Parkway. Esa prolongación corresponde al trazado de la infraestructura; no representa un anuncio de estaciones en esas cuadras.

El objetivo a largo plazo es extender hacia el oeste el servicio que llegará a East Harlem con la ampliación de la línea Q. Una conexión transversal permitiría combinar rutas que actualmente atraviesan el vecindario de norte a sur.

El estudio de viabilidad de la MTA, terminado en diciembre de 2025, examinó un recorrido con tres posibles estaciones y conexiones con siete líneas existentes.

La MTA avanza con un proyecto que podría ampliar las opciones de transporte en Manhattan. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Estas ubicaciones forman parte del estudio del servicio completo y están sujetas al desarrollo del diseño. Su construcción no está incluida en la propuesta actual de excavación.

Puedes ver: Cambios de servicio en la estación 125 St de la línea 1

Por qué la MTA quiere excavar primero

La agencia busca aprovechar las máquinas perforadoras y otros recursos de la ampliación del Metro de la Segunda Avenida. Esperar a completar el diseño y la evaluación de todo el servicio podría hacer que se pierda esa oportunidad.

Según la MTA, coordinar los proyectos permitiría ahorrar cientos de millones de dólares y más de dos años, frente a una ejecución que requiriera movilizar nuevamente equipos y personal desde cero. La propuesta contempla dos tubos paralelos, uno para cada futura vía.

Para los pasajeros, el beneficio llegaría cuando se habilite el servicio completo. El estudio plantea mejorar los desplazamientos por el corredor comercial de Harlem y facilitar los transbordos hacia otras zonas de Manhattan.

Puedes ver: Nuevos accesos en las estaciones del Metro de Nueva York

Cuándo comenzarían las obras y cómo participar

El calendario conceptual contempla trabajos de preparación a finales de 2027 o principios de 2028, con terminación del túnel a finales de 2029 o comienzos de 2030. Son estimaciones de construcción: no establecen cuándo comenzaría a circular un tren con pasajeros.

Los vecinos pueden intervenir ahora en la definición de los asuntos que deberá estudiar la evaluación ambiental. El plazo para presentar comentarios vence el 13 de noviembre de 2026.

La próxima sesión presencial está programada para el martes 27 de octubre, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., en la sala comunitaria del segundo piso del Adam Clayton Powell Jr. State Office Building, en 163 W. 125th Street. Los asistentes deben llevar una identificación con fotografía emitida por el gobierno.

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