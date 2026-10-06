Café con clavo de olor: la poderosa combinación matutina que cuida tu corazón y metabolismo

Beber café a primera hora de la mañana, más que un ritual, es una herramienta nutricional para aprovechar su alto contenido de antioxidantes. Una gran combinación saludable es sumarle clavo de olor. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si lo bebemos todos los días?

El cardiólogo Juan Ignacio Veller explica cómo las moléculas de esta infusión y de la especia actúan en el cerebro, el estómago y el intestino, regulando la presión y el metabolismo del azúcar.

¿Qué pasa en el cuerpo al tomar café?

El café sin azúcar ni crema estimula la liberación de ácido gástrico. En personas sanas esto no representa ningún riesgo, a diferencia de quienes tienen gastritis, reflujo, úlceras o experimentan ardor y dolor al consumirlo.

“Los problemas gástricos son uno de los principales inconvenientes al beber café, mate, té y otras infusiones, justamente porque aumentan el ácido estomacal”, agrega el especialista.

En su recorrido, el café llega al intestino, se absorbe y pasa a la sangre para llegar a todos los órganos en un lapso de 30 a 60 minutos. Uno de los primeros efectos ocurre en el cerebro, donde bloquea la adenosina, la molécula responsable de promover el sueño y el cansancio.

“Ese es el motivo por el cual la cafeína hace que estés más despierto, alerta y con mayor capacidad de concentración”. Por este efecto, las personas que metabolizan lento el café no deben consumirlo horas antes de dormir.

Consejos prácticos sobre horarios

Para obtener el efecto restaurador del café en el organismo, los expertos recomiendan consumirlo en ayunas, negro y sin endulzantes. Crédito: Shutterstock

Para aprovechar los beneficios del café, es clave seguir las recomendaciones del experto:

El momento ideal: espera de 30 a 45 minutos después de despertar para tomar el primer café. Bebe antes un vaso de agua y desayuna si lo deseas. Veller explica que “despertarse ya es un estrés para el organismo; si encima le agregas café a los cinco minutos, a tu cuerpo le costará mucho más regularse”.

espera de 30 a 45 minutos después de despertar para tomar el primer café. Bebe antes un vaso de agua y desayuna si lo deseas. Veller explica que “despertarse ya es un estrés para el organismo; si encima le agregas café a los cinco minutos, a tu cuerpo le costará mucho más regularse”. El límite por la tarde: depende de tu hora de dormir. Quien se acuesta a las 10:00 p.m. puede beber su última taza entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m. Si eres muy sensible, la hora tope es la 1:00 p.m.

El poder del clavo de olor y el eugenol

Agregar clavo de olor al café permite liberar sustancias antioxidantes, destacando el eugenol, un compuesto con potentes efectos antiinflamatorios y antimicrobianos.

Impacto en el metabolismo del azúcar

Aunque beber café ocasionalmente puede alterar temporalmente la respuesta a la insulina y elevar la glucosa, el consumo regular ofrece más beneficios que riesgos.

“Quienes beben café de forma regular muestran una conducta totalmente contraria a largo plazo, presentando menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto ocurre porque el café contiene cientos de sustancias, entre ellas polifenoles”.

El cardiólogo aclara que los polifenoles y el eugenol influyen positivamente sobre el metabolismo del azúcar, aunque esto no reemplaza una buena alimentación ni el ejercicio.

Corazón, presión arterial e hígado

Nuevos estudios confirman que el café negro reduce drásticamente el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado. El mayor beneficio se ve con 2-3 tazas diarias. Crédito: Shutterstock

En bebedores ocasionales, la presión arterial puede subir durante algunas horas, un efecto más evidente si no se consume habitualmente o si hay sensibilidad. Sin embargo, “esto no significa que produzca hipertensión crónica”.

En consumidores habituales de dos a cuatro tazas diarias, el consumo moderado no altera la presión y se vincula con corazones sanos a largo plazo.

“El eugenol presente en el clavo de olor disminuye la activación de las plaquetas, ayudando a que se peguen menos y colaborando en la prevención de coágulos sanguíneos que podrían desencadenar infartos o derrames cerebrales”, añade.

Respecto al hígado, un estudio de larga duración concluyó que los consumidores habituales presentan un menor riesgo de fibrosis y cirrosis hepática. El clavo de olor también ha mostrado efectos protectores hepáticos en estudios experimentales.

¿Cuánto café es seguro tomar?

¿Cuántos cafés son demasiados? Crédito: Shutterstock

Veller indica que para la mayoría de los adultos sanos, hasta 400 mg de cafeína por día (dos a cuatro tazas) es un consumo seguro sin efectos secundarios.

Para el clavo de olor, se recomienda utilizarlo simplemente como especia —entre uno y dos clavos rallados dentro de la taza— para cambiar el sabor y sumar antioxidantes. Es muy importante destacar que no se aconseja el uso de gotas de aceite esencial debido a su alta toxicidad.

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