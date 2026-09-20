Cómo tostar café en grano en freidora de aire: paso a paso para un tueste perfecto

Para los amantes del café, prepararlo con granos recién molidos le imprime un gusto especial por su aporte de aromas. Hay una forma de llevar esta experiencia a casa seleccionando café en grano de la tienda y tostándolo tú mismo.

Lograr un tueste perfecto es posible en la cocina, horneándolos o con la freidora de aire, gracias a que su sistema de circulación de aire caliente en un espacio reducido distribuye el calor de manera más uniforme, resultando en un tostado más homogéneo.

El arte de tostar café en casa

Conserva tus granos tostados en un recipiente hermético para mantener todo su aroma. Crédito: Shutterstock

Los granos de café sin tostar (o café verde) siempre se pueden comprar a granel y en línea en plataformas como Walmart o Amazon.

Tostar en casa tiene su técnica y la práctica es la clave para llegar al éxito. Para dominar los tipos de tueste —tueste claro, tueste medio y tueste oscuro—, la recomendación del sitio especializado en alimentos Mashed es revisar los granos cada pocos minutos y observar su color:

Para un tueste oscuro , los granos deben quedar prácticamente negros.

, los granos deben quedar prácticamente negros. Para un tueste medio , un color marrón chocolate es la señal.

, un color marrón chocolate es la señal. Para un tueste claro, retira los granos cuando estén dorados o de un color marrón claro.

Para los primeros tuestes, es ideal tomar nota de la temperatura y llevar un registro del tiempo de tostado.

La cantidad de granos que se tuesten también importa para evitar que el proceso sea irregular. Una vez tostados, déjalos enfriar completamente. Para conservar su frescura, lo mejor es usar un recipiente hermético.

Los granos se conservarán en perfectas condiciones durante unas dos semanas, aunque si eres un gran aficionado al café.

Paso a paso para tostar café:

Una vez tostado se debe guardar el café en un recipiente herático ára que conserve el sabor y el aroma. Crédito: Shutterstock

Lo primero que se debe hacer es ajustar la freidora de aire a unos 200 °C. También se puede probar una temperatura un poco más baja, como 190 °C, o más alta, como 220 °C. Coloca media taza de granos de café sin tostar en la freidora durante unos 5 a 10 minutos. Agita la cesta cada minuto aproximadamente para evitar que se quemen. Un punto clave para saber cuándo el café está listo es escuchar un crujido; el primer crujido indica un tueste ligero. Dependiendo de tus gustos y de la práctica, lograrás dar con el tueste ideal para los granos de café.

Después del tueste, los granos deben enfriarse por completo antes de guardarlos. Un recipiente hermético ayuda a preservar su aroma y sabor durante aproximadamente dos semanas.

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