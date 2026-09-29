Consumo habitual de café: ¿cómo impacta realmente en el estrés y el estado de ánimo?

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Desde el ritual de la mañana para tomar un impulso de energía o en la tarde para compartir y hacer un break, los beneficios de este alimento van más allá de generar un efecto de alerta.

Y es que un reciente estudio científico comprobó sus efectos, no solamente para mejorar el estado de ánimo y la función cerebral, sino que también ayuda a alimentar los microbios intestinales.

Se trata de un estudio de APC Microbiome Ireland, de la Universidad de Cork, publicado en Nature Communications, que observó cambios en la microbiota intestinal y diferencias en el estrés y el ánimo entre consumidores habituales de café y quienes no lo consumían. Para lograrlo, la investigación incluyó a 62 personas y definió el consumo habitual como de tres a cinco tazas diarias.

Los investigadores revelan que el café se relaciona con menores niveles de estrés, depresión e impulsividad. Esto sin distingo de que tenga o no tenga cafeína. Mientras que el café descafeinado, específicamente, se asocia a una mejor capacidad de aprendizaje y memoria. En cambio, el café con cafeína puede incluso mejorar el estado de atención y reducir la ansiedad.

Los resultados apuntan a que otros compuestos del café, además de la cafeína, podrían influir en algunos de estos efectos.

¿Cómo se relaciona el consumo de café con el estado de ánimo?

¿Tu momento favorito del día? Tu taza de café diaria no solo te despierta, también reduce el estrés y mejora tu estado de ánimo gracias a la ciencia. Crédito: Shutterstock

El factor clave de la investigación tuvo como centro el eje microbiota-intestino-cerebro, el sistema de comunicación bidireccional que conecta los microorganismos del tracto digestivo con el cerebro.

La razón es clave: “Las señales pueden viajar entre el intestino y el cerebro a través de la actividad inmunitaria, las hormonas, los nervios y los compuestos químicos producidos por los microbios”.

Los investigadores pusieron bajo la lupa a 62 participantes: la mitad eran consumidores de café habituales (de 3 a 5 tazas al día, la cantidad segura recomendada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y la otra mitad no lo probaba jamás.

Los participantes completaron evaluaciones psicológicas y ofrecieron detalles de su dieta y consumo de cafeína. También se les practicaron exámenes de orina y heces para analizar con lupa cuatro pilares clave:

Microbiota intestinal : los microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo.

: los microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo. Metabolismo : cómo procesa nuestro cuerpo los nutrientes.

: cómo procesa nuestro cuerpo los nutrientes. Estado de ánimo : las variaciones emocionales del día a día.

: las variaciones emocionales del día a día. Estrés percibido: los niveles de tensión reportados por cada persona.

Al suspenderlo y retomarlo, cambiaron los indicadores

Entre cinco y seis tazas de café descafeinado equivalen a una taza normal. Crédito: Shutterstock

Uno de los factores que se evaluaron fue la periodicidad de consumo. Tras establecerse una pausa, los consumidores habituales mostraron cambios en sus perfiles de metabolitos.

Al retomar el consumo de café, sin importar su tipo, los participantes “reportaron menores niveles de estrés percibido, depresión e impulsividad”. Por esta razón, los investigadores “sugieren que algunos de los efectos del café en el estado de ánimo podrían no depender exclusivamente de la cafeína”.

Cautela y moderación con el consumo de café

La recomendación de los expertos coincide en afirmar que la mejor manera de aprovechar las ventajas funcionales de un alimento es la moderación, pues no existe un alimento con la capacidad de mejorar o revertir una condición si no se acompaña con un estilo de vida saludable, buena alimentación, actividad física regular, respeto de patrones de descanso y mantenerse hidratado.

Como información adicional, este estudio detectó diferencias en varias bacterias intestinales, pero el tamaño reducido de la muestra no permite afirmar que el café cause directamente cambios en la salud intestinal, el ánimo o la cognición.

Es importante tener en cuenta que la investigación, patrocinada por el Instituto de Información Científica sobre el Café, aporta pistas sobre posibles mecanismos de la conexión intestino-cerebro.

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