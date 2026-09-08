¿Cuál es el efecto real de la cafeína en el cuerpo?

Más allá de disfrutar su aroma y aprovechar sus beneficios, el café forma parte de la rutina de millones de personas. De hecho, en Estados Unidos el promedio de consumo es de cerca de tres tazas al día. Pero, ¿cuál es el efecto de este alimento en el cuerpo? Un experto en medicina funcional explica cuáles son las ventajas y las contraindicaciones.

En la primavera de 2026, la Asociación Nacional del Café reveló que el 66% de los adultos en Estados Unidos había tomado café el día anterior, con un promedio de 2,8 tazas diarias.

Estos datos revelan la importancia que tiene el café en el día a día de muchos adultos. El doctor Carlos Jaramillo, experto en medicina funcional graduado en la Universidad de Harvard, destaca que tomar café de manera inadecuada puede aumentar el de envejecimiento prematuro y afectar el cerebro durante las horas de descanso.

Cómo el café afecta el cuerpo

Sin ánimos de causar alarmas, el doctor hace énfasis en conocer el mecanismo de acción de la cafeína en el cuerpo, para estar consciente de lo que pasa cuando bebemos café. Destaca tres mecanismos clave:

Bloqueo de adenosina: Uno de los procesos que genera la cafeína es su efecto en el sistema nervioso central , impidiendo que una molécula llamada adenosina se una a sus receptores en el cerebro. “Esto evita la secreción adecuada de otros neurotransmisores involucrados en el estado de vigilia , el ánimo , la motivación , la memoria e incluso la percepción del dolor”.

Uno de los procesos que genera la es su efecto en el , impidiendo que una molécula llamada se una a sus receptores en el cerebro. “Esto evita la secreción adecuada de otros involucrados en el estado de , el , la , la e incluso la percepción del dolor”. Transporte de calcio celular: Otro de los mecanismos que activa la cafeína tiene que ver con el flujo de calcio a nivel celular, lo que regula la liberación de neurotransmisores y la fuerza contráctil muscular . Esto explica por qué puede mejorar el rendimiento físico o, por el contrario, alterar la función muscular, advierte.

Otro de los mecanismos que activa la tiene que ver con el flujo de a nivel celular, lo que regula la liberación de y la fuerza . Esto explica por qué puede mejorar el o, por el contrario, alterar la función muscular, advierte. Inhibición de la fosfodiesterasa: Jaramillo destaca que la cafeína inhibe un grupo de enzimas llamadas fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos, previniendo la descomposición del AMPc (adenosina monofosfato cíclico). Esto libera neurotransmisores que regulan aspectos cognitivos como la vigilancia y la concentración.

La suma de estos tres mecanismos es lo que “genera estímulos que impiden la acción de los neurotransmisores encargados de darte serenidad, paz, calma e inhibición”.

El experto va más allá y advierte sobre los casos en los que las personas toman café antes de dormir y esto no les afecta aparentemente el sueño: “no quiere decir que la cafeína no esté haciendo efecto; significa que conscientemente no lo sientes, pero inconscientemente tu cuerpo sí lo procesa. Cuando no dormimos bien porque el sistema sigue activo, los neurotransmisores que te permiten relajarte en la noche no funcionan”.

¿Por qué evitar la cafeína en la tarde?

Aunque parece obvio, el experto recuerda que en las horas de sueño el cuerpo se repara, ya que se generan procesos como:

Renovación del sistema inmune .

. Reparación de las células y el ADN .

. Desintoxicación del organismo .

. Finalización de la digestión .

. Regeneración de procesos celulares clave.

Tomar cafeína interrumpe todos estos procesos naturales y bloquea la reparación nocturna, activando un modo de hiperactividad.

¿Cuál es la ventana de tiempo óptima?

Para obtener el efecto restaurador del café en el organismo, los expertos recomiendan consumirlo en ayunas, negro y sin endulzantes. Crédito: Shutterstock

No hay una fórmula exacta para recomendar cuándo beber café, ya que todo va a depender de la persona y su metabolismo. Sin embargo, la evidencia científica indica que la cafeína perdura en el cuerpo entre 8 y 14 horas en promedio.

Basado en esto, el experto recomienda que la última taza de café sea al menos 8 a 10 horas antes de irte a dormir.

“El impacto negativo de la cafeína tardía reduce el sueño profundo y la fase REM. No reparar tu cuerpo a nivel molecular y genético aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, envejecimiento prematuro, depresión, ansiedad e irritabilidad”, recalca.

Estrategias para un consumo consciente de cafeína

Por la mañana, recomienda disfrutar el café al despertar, preferiblemente esperando unos 30 minutos. También es importante conocer la tolerancia individual en la cantidad de tazas, lo que permite evitar síntomas como taquicardia o ansiedad.

Para las horas de la tarde, es clave que el consumo sea máximo hasta el mediodía. Otra opción vespertina es optar por el café descafeinado, “preferiblemente procesado por lavado con agua y no por extracción química”.

Otra de las recomendaciones de Jaramillo es tener conciencia de la cantidad real de cafeína que se consume al día, incluyendo fuentes como el té verde, el té matcha o las bebidas energizantes.

Conocer los efectos del café en el sistema nervioso central contribuye a una mejor toma de decisiones alimentarias para garantizar disfrutar de este alimento sin que afecte las horas de descanso y la reparación natural del cuerpo.

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