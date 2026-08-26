NYC ofrece capacitación gratis para trabajar como guardia de seguridad: requisitos y cómo inscribirse

Los residentes de Nueva York que buscan empleo tendrán en septiembre la oportunidad de acceder a capacitación gratuita para trabajar como guardias de seguridad sin armas, a través de un programa respaldado por la Ciudad.

La jornada se realizará el jueves 3 de septiembre de 2026 a las 9:30 a.m. en Flushing, Queens, y forma parte del programa Individual Training Grants (ITG), administrado por el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de Nueva York (SBS).

Uno de los puntos más destacados es que el programa está dirigido a personas con ingresos inferiores a $91,000 anuales y exige otros requisitos relacionados con la búsqueda de empleo y la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos.

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¿Cuándo y dónde es la capacitación gratuita?

La actividad anunciada oficialmente por Jobs NYC tendrá lugar el jueves 3 de septiembre de 2026.

Hora: 9:30 a.m.

Lugar: Empire Security & Protection.

Dirección: 70-64 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367, Queens.

La Ciudad habilitó además un registro previo en línea para participar en la actividad.

¿Quiénes califican para la capacitación gratis?

Según la convocatoria específica publicada por NYC, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Tener diploma de escuela secundaria o GED.

Estar buscando trabajo activamente.

Tener autorización para trabajar en Estados Unidos.

Estar registrado previamente como miembro de Workforce1.

Estar dispuesto a informar su colocación laboral después de completar el curso.

Tener ingresos inferiores a $91,000 al año.

Los participantes deberán llevar además una identificación válida el día de la actividad.

Habrá una evaluación antes de acceder al programa

Inscribirse en la jornada no significa que la persona automáticamente vaya a recibir la capacitación. Durante el encuentro, los candidatos tendrán que realizar una prueba de evaluación, y NYC advierte que todo el proceso puede extenderse hasta aproximadamente dos horas.

El programa ITG tiene un proceso de selección. Además de reunir los requisitos básicos, los aspirantes pueden tener que completar una orientación, realizar pruebas de habilidades, investigar cursos elegibles y entrevistarse con un asesor profesional.

¿Qué gastos puede cubrir el programa de Nueva York?

Los Individual Training Grants están pensados para facilitar el acceso a capacitaciones destinadas a ocupaciones con demanda laboral. Dependiendo del programa aprobado, las ayudas pueden cubrir:

Matrícula del curso.

Tarifas de inscripción.

Costos de exámenes.

Libros necesarios para la capacitación.

Los cursos deben ser programas elegibles y de corta duración —menos de un año— incluidos dentro de la guía oficial de capacitación de Nueva York.

Entre las áreas contempladas por el programa se encuentran empleos relacionados con seguridad, salud, tecnología y transporte.

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¿La capacitación garantiza conseguir trabajo?

No. La Ciudad aclara que tanto la selección para el ITG como la obtención posterior de empleo no están garantizadas. Sin embargo, quienes completen la capacitación para guardias de seguridad tendrán la oportunidad de reunirse con un representante de un Workforce1 Career Center para recibir asistencia en la búsqueda y colocación laboral.

Esto convierte la convocatoria del 3 de septiembre en algo más que un curso gratuito: además de la formación, ofrece acceso a los servicios de empleo de Workforce1.

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