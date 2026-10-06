Casa Blanca aclara que Trump no reembolsará el dinero público gastado en sus anuncios

La Casa Blanca aclaró este martes que el presidente Donald Trump no devolverá al Gobierno federal el dinero público utilizado hasta ahora para financiar los controvertidos anuncios televisivos de su Administración, pese a que el presidente anunció el lunes que comenzaría a pagarlos con recursos de su organización política.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la decisión de Trump de utilizar fondos de MAGA Inc. se refiere a los anuncios que se emitan en adelante y no supone un reembolso de los gastos ya realizados. “La declaración del presidente no se refería al reembolso”, explicó el funcionario, según The Hill.

Trump había anunciado el lunes que dejaría de utilizar dinero de los contribuyentes para financiar los llamados “Anuncios Patrióticos”, después de que la campaña publicitaria provocara críticas de demócratas y algunos republicanos.

“La izquierda radical está molesta porque estoy aceptando anuncios, que considero una promoción positiva para nuestros grandes Estados Unidos, y pagándolos con dinero estadounidense”, escribió el presidente en Truth Social.

Trump añadió que había decidido hacer los anuncios “patrióticos” y pagarlos con el dinero que recaudó para MAGA Inc.

Sin embargo, la aclaración de la Casa Blanca deja fuera los anuncios que ya fueron emitidos. Hasta ahora se han gastado casi $12 millones de dólares de los $20 millones de dólares destinados al contrato publicitario del Departamento de Seguridad Nacional.

Los anuncios provocaron críticas de ambos partidos

La campaña publicitaria ha sido cuestionada por legisladores de ambos partidos debido a que los anuncios presentan mensajes favorables a Trump y se emiten a pocas semanas de las elecciones de medio mandato.

Los spots incluyen la voz del presidente y mensajes sobre asuntos como la amenaza del socialismo y el comunismo. Uno de ellos reutiliza material prácticamente idéntico a un anuncio de la campaña presidencial de Trump de 2024.

La Casa Blanca ha defendido los anuncios como mensajes de servicio público, no como propaganda electoral. Un funcionario sostuvo que Trump no figura en las papeletas de las elecciones de este año y que los spots no contienen un llamado directo a votar.

La Administración también ha argumentado que los presidentes anteriores utilizaron fondos públicos para explicar y promover políticas gubernamentales.

El vicepresidente J.D. Vance defendió esa posición y citó como precedente los anuncios emitidos durante la Administración de Barack Obama para promover la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“En realidad, creo que es parte de vivir en una república constitucional”, dijo Vance a los periodistas. “Hay que ser honesto con el pueblo estadounidense sobre lo que uno está haciendo, sobre lo que está sucediendo”.

La FCC no ve motivos para revisar los anuncios

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, también salió en defensa de los spots y afirmó que no había encontrado en ellos elementos que justificaran una revisión por parte del organismo.

Carr sostuvo que no observaba nada “fuera de lo común” en los anuncios ni motivos para que la FCC interviniera.

La controversia se produce mientras Trump utiliza su estructura política para respaldar a los candidatos republicanos de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

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