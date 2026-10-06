Demandan a McDonald’s por presunto uso de IA para coordinar precios

Una demanda colectiva propuesta acusa a la cadena McDonald’s de utilizar datos comerciales no públicos y algoritmos de inteligencia artificial para coordinar los precios entre sus franquicias y restaurantes corporativos. El caso fue presentado el viernes 2 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Chicago y sostiene que millones de consumidores pudieron haber pagado más como resultado de esta práctica.

La acusación llega después de que los precios promedio del menú de McDonald’s aumentaran alrededor de 40% entre 2019 y 2024, según datos publicados por la propia compañía. McDonald’s, sin embargo, sostiene que la IA no fija ni cambia los precios y que son los franquiciados quienes deciden cuánto cobrar en cada restaurante.

Hasta ahora, ninguna corte ha determinado que la empresa o sus franquiciados hayan violado las leyes antimonopolio.

La demanda acusa coordinación de precios

Michael Thomas, residente de DeKalb, Illinois, presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. Sin embargo, su querella busca representar a una clase nacional que podría incluir a millones de clientes de McDonald’s.

La demanda sostiene que McDonald’s conspiró con franquiciados independientes para fijar precios mediante algoritmos entrenados con información comercial que no estaba disponible al público. Según el demandante, esa coordinación habría reducido la competencia que debería existir entre restaurantes administrados por propietarios distintos.

“Los negocios independientes deben fijar sus precios de manera independiente”, señala la demanda. La acusación invoca la Sección 1 de la Ley Sherman, además de leyes antimonopolio y de protección al consumidor de Illinois.

Hasta ahora, las acusaciones contenidas en la demanda todavía no han sido probadas ante un tribunal.

El sistema analiza millones de ventas

El caso se apoya en una investigación de Reuters que describió un motor de precios basado en aprendizaje automático. La tecnología analiza información de millones de transacciones diarias en casi 14,000 restaurantes estadounidenses y genera recomendaciones específicas para cada producto y establecimiento.

Según la demanda, el sistema agrupa información confidencial de ventas y precios procedente de franquicias y restaurantes corporativos. El demandante afirma que McDonald’s también puede vigilar si los operadores se apartan de las recomendaciones y presionarlos para utilizar las herramientas.

La plataforma no necesariamente recomienda el mismo precio en todos los restaurantes. Reuters encontró que dos establecimientos corporativos de Fresno, California, separados por unas dos millas, cobraban $5.69 y $6.89 por un Big Mac, una diferencia cercana a 21%; el medio no pudo establecer que la herramienta causara esa variación.

McDonald’s rechaza las acusaciones

Por su parte, McDonald’s calificó las acusaciones como “especulativas y desinformadas”. “La inteligencia artificial no fija el precio de un Big Mac ni de ningún otro producto del menú”.

La empresa afirmó que sus herramientas son opcionales y que únicamente ofrecen recomendaciones basadas en las condiciones de cada mercado. “La herramienta proporciona información. Las personas toman las decisiones finales sobre los precios”, indicó McDonald’s en un documento publicado el 1 de octubre.

Finalmente, la cadena también negó que utilice precios dinámicos, una práctica que modifica las tarifas en tiempo real según factores como la demanda o el horario. Asimismo, afirmó que su herramienta no fija precios individualizados según lo que cada cliente estaría dispuesto a pagar.

Los precios subieron 40% en cinco años

McDonald’s reconoció en 2024 que el precio promedio de sus productos había aumentado cerca de 40% desde 2019 y atribuyó este incremento a un alza similar en los costos de salarios, alimentos y materiales como papel y empaques.

La demanda argumenta, en cambio, que el sistema centralizado de recomendaciones contribuyó a elevar y estabilizar los precios. También afirma que los consumidores pagaron cantidades anticompetitivas durante el periodo incluido en el caso.

Lark Turner, abogada del demandante, acusó a McDonald’s de estar “aprovechando sus enormes reservas de datos y su sistema de franquicias para exprimir a los consumidores hasta la última papa frita”.

Para el cliente, el riesgo no consiste en que cada restaurante cobre exactamente lo mismo, sino en que una herramienta central reduzca el incentivo para competir con precios más bajos. Esa es precisamente la teoría que el tribunal deberá evaluar.

¿Qué implica esta demanda para los clientes?

La presentación de la demanda no garantiza pagos ni reembolsos. El juez todavía debe decidir si el caso cumple los requisitos para avanzar como acción colectiva y, después, determinar si existió una conducta ilegal.

Si compraste alimentos en McDonald’s, no necesitas realizar ningún trámite por ahora. Conserva recibos o historiales de pedidos de la aplicación si deseas documentar tus compras, pero evita servicios que prometan inscribirte o cobrar una compensación antes de que el tribunal autorice una clase.

También puedes comparar los precios entre restaurantes cercanos mediante la aplicación antes de ordenar. McDonald’s reconoce que los precios pueden cambiar entre establecimientos porque cada mercado enfrenta distintos costos, niveles de competencia y condiciones económicas.

El caso rebasa a McDonald’s

La demanda forma parte de una ola de litigios contra empresas por presuntamente usar algoritmos para coordinar precios en sectores como hoteles y alquileres. El resultado podría marcar límites sobre cómo las cadenas comparten información confidencial y generan recomendaciones para negocios independientes.

La diferencia legal será clave: analizar datos para sugerir precios es una práctica empresarial extendida, pero un acuerdo entre competidores para limitar su independencia puede violar las normas antimonopolio. McDonald’s sostiene que sus herramientas hacen lo primero; el demandante afirma que, en la práctica, producen lo segundo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre demanda contra McDonald’s por usar IA para fijar precios

¿McDonald’s fue declarado culpable de fijar precios?

No. Se trata de acusaciones contenidas en una demanda presentada el 2 de octubre de 2026. Ningún tribunal ha determinado responsabilidad.

¿Qué dice la demanda contra McDonald’s?

Sostiene que la empresa y sus franquiciados coordinaron precios mediante algoritmos alimentados con datos comerciales que no eran públicos.

¿McDonald’s usa IA para fijar los precios?

La empresa lo niega. Afirma que su herramienta solo recomienda precios y que cada franquiciado decide si los acepta.

¿Los clientes recibirán una compensación?

Todavía no. El tribunal debe decidir si certifica la demanda colectiva y, posteriormente, resolver el caso o aprobar un acuerdo.

¿Qué puedes hacer mientras avanza el caso?

Compara precios entre sucursales y conserva comprobantes de compra. No compartas información ni pagues a terceros que prometan una compensación inmediata.

Conclusión

El litigio contra McDonald’s por el presunto uso de IA para coordinar precios podría definir cuánto control pueden ejercer las grandes cadenas sobre las recomendaciones dirigidas a franquicias formalmente independientes. Si el tribunal concluye que un algoritmo centralizado puede reducir la competencia incluso sin imponer un precio obligatorio, otras empresas tendrán que revisar cómo utilizan la IA y los datos comerciales no públicos antes de recomendar cuánto cobrar.

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