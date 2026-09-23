McDonald’s apuesta $8,500 millones a IA, tecnología y pollo empanizado para enfrentar a Burger King

McDonald’s anunció este miércoles 23 de septiembre que destinará $8,500 millones en apoyo financiero a sus franquiciados para modernizar sus restaurantes, incorporar inteligencia artificial y mejorar su menú hasta 2036. Desde Chicago, la cadena detalló su estrategia McDonald’s > NEXT, que busca recuperar visitas frente a rivales como Burger King.

Para los consumidores, la inversión podría traducirse en pedidos más rápidos y precisos, aunque no garantiza una reducción en los precios del menú.

Mientras que para la cadena de los arcos dorados, la inversión representa un intento de responder a la presión que ya se refleja en las ventas. Burger King registró un crecimiento de 8.5% en ventas comparables en Estados Unidos durante el segundo trimestre, mientras McDonald’s reportó un avance de apenas 0.8% en ese mercado.

La ventaja de Burger King eleva la presión

McDonald’s desplegará alrededor de $5,000 millones antes de 2030 mediante apoyo de capital y alivio de renta para franquiciados; el resto de la inversión se integrará hacia 2036.

La empresa calcula que las mejoras de eficiencia podrían generar unos $100,000 anuales de flujo de efectivo para un restaurante estadounidense promedio y permitir que los franquiciados recuperen su inversión neta en aproximadamente cuatro años, después de considerar el apoyo financiero de McDonald’s.

Chris Kempczinski, presidente y director ejecutivo de McDonald’s, afirmó que la compañía posee “una escala, conocimiento del consumidor, lealtad de marca y capacidades operativas incomparables”. También sostuvo que el plan busca hacer los restaurantes “más fuertes y fáciles de operar”, una promesa que todavía deberá traducirse en mejor servicio para quienes pagan la cuenta.

El pollo empanizado gana protagonismo

La cadena ampliará en Estados Unidos e Irlanda las pruebas de pollo empanizado a mano, además de ajustar tiempos de cocción y filtración del aceite. Su meta es ganar 1.5% de participación tanto en pollo como en bebidas para 2030, sin perder el liderazgo que mantiene en sus productos de carne de res.

Este giro responde al hecho de que los descuentos dejaron de ser suficientes para asegurar el regreso de consumidores sensibles al precio, según Reuters. Como consecuencia, McDonald’s intenta que el cliente perciba más calidad por su dinero; sin embargo, la compañía no ha anunciado precios nacionales ni una fecha para llevar el pollo empanizado a todos sus locales.

La IA promete pedidos más rápidos

Otro componente de la estrategia es ArchIQ, un sistema operativo basado en inteligencia artificial que ya funciona en miles de restaurantes y automatiza tareas internas. Como parte de esta plataforma, McDonald’s prueba una herramienta de pedidos por voz en el autoservicio de 10 establecimientos de Estados Unidos y en varios locales de Australia.

La compañía estima que esta tecnología podría ahorrar hasta 50 horas de trabajo por semana en cada restaurante donde se implemente.

“Una parte podría ir al resultado final y otra podría dar más capacidad a la gente”, indicó Jill McDonald, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Experiencia en Restaurantes de McDonald’s, sobre ese ahorro de tiempo. Como consecuencia, la IA busca liberar empleados para atender mejor, así como reducir horas necesarias para ciertas tareas.

Lo que esta estrategia cambia para clientes y empleados

A nivel corporativo, el programa combinará automatización con capacitación para más de 2 millones de trabajadores de restaurantes, empleados corporativos y socios proveedores, a partir del 5 de octubre de 2026. Tiffanie Boyd, directora global de Personas, lo definió como “el mayor esfuerzo de capacitación en la historia de la compañía” y reconoció que “no es fácil capacitar a más de 2 millones de personas”.

Para los clientes, conviene comparar antes de ordenar: revisar las promociones de la aplicación, confirmar el precio final y verificar el pedido cuando intervenga un sistema automatizado. La nueva tecnología puede acortar los tiempos de espera, pero el ahorro dependerá de las ofertas disponibles en cada restaurante y no de la inversión corporativa por sí sola.

Los puntos clave para el consumidor son:

Más tecnología: inventarios, mantenimiento de equipos y autoservicio asistidos por IA

inventarios, mantenimiento de equipos y autoservicio asistidos por IA Más pollo: pruebas ampliadas de productos empanizados a mano

pruebas ampliadas de productos empanizados a mano Servicio bajo revisión: capacitación enfocada en sabor, calidad y hospitalidad

capacitación enfocada en sabor, calidad y hospitalidad Sin ahorro asegurado: la empresa no vinculó los $8,500 millones con una reducción general de precios

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la estrategia McDonald’s > NEXT

¿Cuánto invertirá McDonald’s en su nueva estrategia?

La empresa prevé aportar aproximadamente $8,500 millones hasta 2036, incluidos unos $5,000 millones antes de 2030, mediante capital y alivio de renta para franquiciados.

¿La inversión hará más barato comer en McDonald’s?

No necesariamente. El anuncio se concentra en tecnología, operación, servicio y calidad. No establece una rebaja nacional de precios ni promete trasladar los beneficios de su optimización directamente al cliente.

¿Dónde se prueba el autoservicio con IA?

La prueba de voz funciona en 10 restaurantes estadounidenses y también comenzó en Australia. McDonald’s prevé ampliar el ensayo, aunque no fijó una fecha de despliegue en toda la cadena.

¿Qué productos de pollo prepara McDonald’s?

La compañía está expandiendo pruebas de pollo empanizado a mano en Estados Unidos e Irlanda, junto con cambios en cocción y manejo del aceite.

¿Por qué Burger King representa una amenaza ahora?

Burger King aumentó 8.5% sus ventas comparables en EE.UU. durante el segundo trimestre de 2026, una señal de demanda sólida, mientras McDonald’s avanzó 0.8% en el mismo mercado.

Conclusión

La batalla por dominar el mercado de las cadenas de comida rápida no se decidirá únicamente con inteligencia artificial ni nuevos filetes de pollo. Hacia 2030, el consumidor podrá medir la eficiencia en tres señales concretas: pedidos correctos, tiempos de espera menores y una relación más convincente entre precio y calidad.

Si las mejoras terminan beneficiando principalmente los márgenes de los restaurantes, Burger King conservará una oportunidad para atraer a quienes sienten que la comida rápida dejó de ser económica.

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