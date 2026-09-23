DraftKings usó IA para identificar a los apostadores que más perdían y les repartió promociones por $3,000 millones

Una investigación de The New York Times reveló que la plataforma DraftKings utilizó inteligencia artificial para evaluar el comportamiento de sus usuarios y seleccionó a los apostadores que perdían más dinero para focalizar promociones hasta por $3,000 millones.

El modelo analizó datos como la frecuencia de las apuestas, los saldos de las cuentas y las pérdidas para identificar qué jugadores podían generar mayores ingresos después de recibir un bono o una apuesta gratuita.

El sistema, conocido internamente como ‘elasticity’, modeló estimaciones de cuánto más podía apostar un usuario si recibía un incentivo. Como resultado, las promociones se dirigieron a los jugadores con mayor probabilidad de apostar y perder más dinero, de acuerdo con la investigación. De confirmarse, sería una estrategia que podría afectar gravemente a las personas con problemas de ludopatía.

Sin embargo, DraftKings rechazó esa interpretación y afirmó que sus promociones están dirigidas a clientes con actividad sostenida, no en función de sus pérdidas.

La IA identificó a quienes perdían más

En 2023, DraftKings construyó un modelo de aprendizaje automático para estimar quién respondería a una promoción apostando más. El sistema analizó hábitos de juego de sus clientes y les asignó una puntuación. A mayor calificación, el cliente era más propenso a perder dinero tras recibir un nuevo incentivo, según The New York Times.

Seis exempleados señalaron que DraftKings continuó perfeccionando esas técnicas para dirigir promociones hacia apostadores que generarían mayores ingresos, de manera más eficiente.

Jayden Butts, exanalista de datos de DraftKings, explicó: “Buscamos rasgos y características a los que podamos dirigirnos y que indiquen una buena inversión”. Bajo una lógica estrictamente financiera, agregó, “la mejor inversión sería un jugador problemático”.

Los incentivos movieron miles de millones

DraftKings obtuvo unos $8,700 millones en ingresos brutos de apuestas deportivas y casino por internet durante 2025, mientras entregó alrededor de $3,000 millones en promociones, según datos de Citizens Bank citados por The New York Times y New York Post.

“Un ejecutivo indicó a inversionistas que el análisis de datos mejoró 13% los márgenes de las apuestas deportivas impulsadas por promociones en 2025. Por separado, un exanalista anónimo describió el mecanismo así: ‘Si pierdes más, te damos más, para que sigas jugando más’”. Sin embargo, la empresa disputa esa afirmación.

Un cliente recibió 40 promociones

De acuerdo con el Post, Bryan Biehl relató que perdió cerca de $70,000 apostando por internet, más de la mitad mediante DraftKings. A finales de 2024 inició terapia y consideró los correos promocionales un riesgo de recaída.

“Me inundaban con bonos y depósitos”, afirmó Biehl. “Si estás en una adicción, no vas a decir que no”. Correos revisados por The New York Times mostraron que recibió 40 promociones durante las primeras dos semanas de diciembre de 2024.

Un detector preventivo fue descartado

En paralelo, el excientífico de datos Nestor Hernandez desarrolló otro modelo para identificar anticipadamente conductas problemáticas mediante datos como depósitos, retiros e intentos de recuperar pérdidas. “Podrías predecir que un usuario estará en problemas unos días o unas semanas antes y actuar en consecuencia”, explicó.

Lori Kalani, directora de Juego Responsable de DraftKings, afirmó que la empresa tomó una “decisión colectiva” porque el modelo “no estaba basado en evidencia” y consideró mejor la metodología que ya utilizaba.

DraftKings rechaza las acusaciones

Un portavoz de la plataforma sostuvo que la investigación estaba “construida sobre una premisa falsa”. DraftKings aseguró que sus ofertas se dirigen a usuarios con participación sostenida, “no a clientes en función de sus pérdidas”.

Como política, DraftKings ofrece pausas de entre tres y 364 días. El contraste con el modelo preventivo descartado mantiene abierto el debate.

Para reducir el riesgo financiero para los apostadores frecuentes, las recomendaciones son:

Fijar un presupuesto: no apostar dinero destinado a renta, comida, facturas o deudas

no apostar dinero destinado a renta, comida, facturas o deudas No perseguir pérdidas: elevar las apuestas para recuperar dinero aumenta la exposición

elevar las apuestas para recuperar dinero aumenta la exposición Desactivar promociones: cancelar correos, mensajes y notificaciones comerciales

cancelar correos, mensajes y notificaciones comerciales Usar límites o autoexclusión: pausar la cuenta si se pierde el control financiero

El Consejo Nacional sobre Problemas de Juego ofrece ayuda confidencial en el 1-800-MY-RESET.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el uso de IA para identificar apostadores vulnerables

¿DraftKings admitió usar IA para buscar personas con adicción?

No. La investigación sostiene que un modelo estimaba cuánto podría perder un usuario después de una promoción. DraftKings negó seleccionar clientes por sus pérdidas.

¿Cuánto entregó DraftKings en promociones?

Aproximadamente $3,000 millones durante 2025, frente a unos $8,700 millones en ingresos brutos de apuestas deportivas y casino digital.

¿Qué puede hacer un usuario si las ofertas lo hacen apostar más?

Puede desactivar promociones, fijar límites, pausar la cuenta o recurrir a la autoexclusión. También puede llamar o escribir al 1-800-MY-RESET.

¿Existe una propuesta para limitar este uso de IA?

La iniciativa federal SAFE Bet Act prohibiría utilizar IA para rastrear hábitos y ofrecer promociones individualizadas, pero todavía es un proyecto de ley.

Conclusión

Si se confirman las acusaciones contra DraftKings, estaríamos ante una nueva era de una industria que genera miles de millones al mes y dejaría vulnerables a miles de personas que tienen problemas para controlar su pulsión por apostar.

Este debate se traduce en la obligación legal que tendrán las casas de apuestas cuando sus datos detectan que un cliente puede ser rentable y vulnerable. Si avanzan nuevas restricciones, las plataformas podrían tener que demostrar que la IA protege al usuario con la misma intensidad con que impulsa ingresos.

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