El berro: el vegetal de hoja verde más nutritivo según los CDC

De hojas redondas, sabor ligeramente picante, bajos en calorías y ricos en agua y nutrientes, el berro es el vegetal de hoja verde más nutritivo según un análisis realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que incluyó a 47 alimentos por su alto poder nutritivo.

Se trata de un estudio realizado por la Universidad William Paterson de Nueva Jersey, en Estados Unidos —una de las más prestigiosas en el campo de la nutrición humana—, donde se vio que, al comparar los alimentos más saludables, este vegetal se alzó con la primera posición.

El estudio tenía como objetivo definir las frutas y verduras de alto poder nutritivo. Para ello, midieron el aporte de 17 nutrientes por cada 100 kilocalorías, teniendo como referencia que alcanzara al menos el 10% del valor diario de esos nutrientes.

Le siguieron la col china, la acelga, las hojas de remolacha y la espinaca. Mientras tanto, otros alimentos de gran valor como las frambuesas, las mandarinas, el ajo, la cebolla y los arándanos no alcanzaron el umbral establecido en esta categoría específica.

Un dato relevante es que la clasificación no incluyó fitoquímicos y se limitó a determinados alimentos en estado crudo.

¿Cuáles son los beneficios del berro?

El berro contiene potasio, fibra, proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, zinc y vitaminas A, B6, B12, C, D, E y K Crédito: Shutterstock

El microbiólogo en alimentos Manuel Manzano explica que el berro “es sin duda alguna el alimento más sano de los que podamos tomar hoy en día”.

Escudo protector: antioxidantes y poder antiinflamatorio

El berro tiene elevados niveles de vitamina C y otras vitaminas esenciales, como la vitamina K y la vitamina D. Por esta composición se le atribuyen un efecto tanto anticancerígeno como antiinflamatorio, impulsado por los fitoquímicos presentes en sus hojas.

Manzano explica que contiene dos grandes grupos de fitoquímicos: en primer lugar, los glucosinolatos, y en segundo, los isotiocianatos. Estos actúan como potentes antioxidantes específicos para:

Reducir la aparición y el riesgo de desarrollo de células cancerígenas en prácticamente cualquier tipo de cáncer.

Actuar como agentes antiinflamatorios naturales en el organismo.

Huesos fuertes, tensión a raya y salud visual

Huesos más fuertes: por sus niveles de vitamina K , es un aliado clave para el fortalecimiento óseo, ya que esta vitamina es fundamental para el buen mantenimiento del esqueleto. Manzano afirma que, aunque no cura la osteoporosis, “es un gran preventivo de la descalcificación ósea, algo sumamente importante a partir de ciertas edades”.

por sus niveles de , es un aliado clave para el fortalecimiento óseo, ya que esta vitamina es fundamental para el buen mantenimiento del esqueleto. Manzano afirma que, aunque no cura la osteoporosis, “es un gran preventivo de la descalcificación ósea, algo sumamente importante a partir de ciertas edades”. Presión arterial bajo control: el consumo de berro se asocia directamente con la reducción de la presión arterial. Es un hipotensor natural que ayuda a disminuir la aparición de enfermedades cardiovasculares asociadas a los picos o subidones de presión, detalla el experto.

el consumo de se asocia directamente con la reducción de la presión arterial. Es un hipotensor natural que ayuda a disminuir la aparición de enfermedades cardiovasculares asociadas a los picos o subidones de presión, detalla el experto. Salud ocular: en el berro encontramos dos carotenoides excepcionales: la luteína y la zeaxantina. Ambos tienen un claro efecto protector frente a enfermedades oculares como la degeneración macular, una afección muy frecuente en personas de edad avanzada.

Fibra y control de azúcar: el broche de oro

El berro tiene altos niveles de fibra, que no solamente previene el estreñimiento, sino que ayuda a modular y reducir la absorción de glucosa en el intestino, lo que genera un impacto sumamente positivo en la prevención y el manejo del riesgo de diabetes.

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