Cómo aumentar el magnesio en tu dieta con estos 6 alimentos fáciles de incorporar

El magnesio es un mineral clave para el organismo, de ahí que la suplementación sea una opción popular. Sin embargo, un doctor en microbiología de alimentos revela los siete ingredientes presentes en la cocina del día a día que son sencillos de agregar a la dieta diaria.

El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas, regula la función neuromuscular, el metabolismo de la glucosa y la salud ósea, por lo que su ingesta adecuada es esencial, destaca un estudio publicado por Nutrients.

Aunque los suplementos son populares, la evidencia indica que la alimentación consciente es una de las mejores formas de suministrar minerales al organismo, con menor riesgo de excesos y mejor perfil de nutrientes acompañantes.

6 fuentes naturales de magnesio

Solo un puñado de almendras o anacardos (20 a 30 gramos) aporta la dosis justa de nutrientes sin exceder el contenido calórico. Crédito: Shutterstock

El doctor en microbiología de los alimentos, Manuel Manzano, explica que una de las mejores formas de suministrar minerales al organismo es a través de la alimentación consciente, priorizando alimentos densos en nutrientes y de fácil incorporación diaria.

1. Salvado de trigo: el aliado perfecto para tu desayuno

Uno de los alimentos con mayores niveles de magnesio es el salvado de trigo. Según la base de datos USDA y revisiones científicas, 100 gramos contienen aproximadamente 611 miligramos de magnesio. Una forma práctica de incorporarlo a la alimentación es añadirlo al desayuno; con esto cubres los requerimientos diarios (350 mg para hombres y 300 mg para mujeres, según guías de referencia).

2. Semillas de calabaza y girasol: Pequeñas dosis de alta densidad nutricional

Las semillas de calabaza son una buena fuente de magnesio. Crédito: Shutterstock

Estas pequeñas semillas son ricas en este mineral. Las semillas de calabaza aportan entre 535 y 592 miligramos por cada 100 gramos en bases de datos nutricionales y comparativas. Las de girasol alcanzan valores entre 129 mg (tostadas, por taza) y 325 mg por 100 g en seco, según el procesamiento. Espolvorear semillas en ensaladas, postres y yogures es una deliciosa forma de sumarlo a tus comidas.

3. Frutos secos: Almendras y anacardos con moderación inteligente

Los frutos secos son considerados alimentos saludables por ser fuente de hierro, potasio, magnesio, calcio y ácido fólico. Crédito: Shutterstock

Son de las mayores fuentes de este nutriente. Solo 100 gramos de almendras aportan unos 264–275 miligramos de magnesio según tablas USDA y revisiones, y los anacardos se quedan en 260–292 miligramos por cada 100 gramos. Como los frutos secos tienen un aporte calórico elevado, la recomendación de expertos y estudios recientes es consumir una porción de 20 a 30 gramos diarios para mantener el balance energético.

4. Legumbres y verduras: Calidad nutricional para el día a día

Las leguminosas son ricas en nutrientes como; cobre, hierro, magnesio, potasio, ácido fólico, zinc y lisina. Crédito: Shutterstock

Las legumbres como los garbanzos aportan alrededor de 138 mg de magnesio por 100 g en crudo según revisiones, y otras legumbres oscilan entre 50–190 mg/100 g según tipo y cocción. Las judías verdes y guisantes llegan a valores moderados (decenas a ~120 mg por 100 g), útiles como parte de un patrón dietético rico en vegetales.

5. Opciones del mar y pseudocereales: De la quinoa a alternativas tradicionales

Otras opciones muy nutritivas son los caracoles, que en estudios de composición mineral reportan contenidos altos de magnesio en la carne (del orden de ~300 mg/100 g en algunas series), aunque varía por especie y preparación. Si no te llaman mucho la atención, la quinoa es una alternativa fantástica con ~197 mg por 100 g en crudo y ~64 mg por 100 g cocida, además de un alto valor proteico. Los guisantes, con valores moderados de magnesio, suman perfecto al combinarlos en tus platos.

6. Vegetales de hoja verde: Nutrientes clave para el descanso nocturno

Son fuentes naturales excelentes, aunque sus niveles resulten más bajos que los de los alimentos mencionados anteriormente. Por ejemplo, las acelgas (Swiss chard) aportan ~81 mg por 100 g y las espinacas cocidas ~79 mg por 100 g, aunque la absorción puede verse reducida por oxalatos en el caso de las espinacas. Son opciones ideales para una guarnición ligera por la noche que además ayuda a conciliar el sueño.

Suplementación: diferencias entre formas de magnesio

El experto advierte que, a la hora de optar por la suplementación, es importante tener en cuenta las diferencias biomecánicas entre el citrato de magnesio, el óxido de magnesio o el cloruro de magnesio.

La evidencia muestra que el citrato tiene mayor solubilidad y mejor biodisponibilidad que el óxido, mientras que el cloruro presenta una biodisponibilidad intermedia y generalmente superior al óxido.

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