El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a Reino Unido a finales de mes

Esta semana se ha revelado que el príncipe Harry y Meghan Markle han programado su regreso al Reino Unido para finales de agosto de este año. La pareja y sus dos hijos regresarían al país seis años después de haber renunciado a sus obligaciones como familia real británica.

Según ha reportado la BBC, el príncipe Archie de 7 años y la princesa Lilibet de 5 años están inscritos en una escuela del Reino Unido para comenzar clases en septiembre de este año. También han reportado que vivirán en una propiedad privada a las afueras de Londres.

El regreso al país de origen del príncipe Harry no se traduce al regreso de la pareja a sus obligaciones con la realeza, pues no están regresando a una propiedad real como Frogmore Cottage, la residencia en la que vivieron durante dos años después de casarse en 2018.

La BBC también ha informado que la mudanza no era del conocimiento del rey Carlos III, sino que se enteró hace pocos días. Pese al desconocimiento previo, se asegura que el monarca está feliz de poder tener a su hijo y nietos cerca.

En julio de este año, los duques de Sussex visitaron al rey Carlos III y a la reina Camila y tuvieron un encuentro descrito por Buckingham como un “acto familiar privado”.

Por ahora se desconocen detalles sobre la nueva propiedad que habitará la pareja y sus hijos. Tampoco se ha revelado la razón por la que decidieron regresar al Reino Unido, aunque tampoco se ha informado que vayan a deshacerse de la mansión en Montecito, California, en la que han vivido durante años.

Hay que recordar que hace unos años se hablaba de que la pareja estaba en búsqueda de otra propiedad en California, pero finalmente no lo hicieron.

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