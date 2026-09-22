Meghan Markle reaparece en Reino Unido junto a Ellen DeGeneres

Meghan Markle fue fotografiada en un pub de Oxfordshire, en Inglaterra, junto a Ellen DeGeneres, una de sus amigas más cercanas desde los años que vivió en California. Portia de Rossi, esposa de la presentadora, también estuvo en el encuentro.

Las imágenes fueron publicadas en exclusiva por “Page Six” y corresponden a una comida celebrada el pasado lunes en The Three Horseshoes, un histórico pub del siglo XVIII ubicado cerca de Burford, en pleno corazón de los Cotswolds. Según el medio estadounidense, Meghan llegó alrededor de las dos de la tarde para reunirse con sus amigas.

La aparición resulta especialmente significativa porque, hasta ahora, las imágenes conocidas de la duquesa en su regreso al Reino Unido habían sido mucho más limitadas. Aunque ya existían referencias a sus encuentros con el príncipe Harry en Soho Farmhouse, también en los Cotswolds, esta supone una de las primeras ocasiones en las que queda registrada gráficamente durante una salida cotidiana en la zona donde la pareja se ha instalado.

Ellen DeGeneres, una amistad que cruzó el Atlántico

La presencia de Ellen no resulta casual. Meghan y la presentadora construyeron una relación cercana durante los años en que los Sussex vivieron en Montecito. La duquesa, incluso, acudió en 2021 a “The Ellen DeGeneres Show”, mientras que Meghan y Harry estuvieron entre los invitados a la renovación de votos de Ellen y Portia en 2023, ceremonia que fue oficiada por Kris Jenner.

Ahora, esa amistad parece acompañar a Meghan en un escenario completamente distinto. Ellen DeGeneres y Portia de Rossi también conocen bien la vida en los Cotswolds, donde se instalaron en 2024 después de haber residido durante años en California.

Las famosas conservan Kitesbridge Farm, una finca de unas 43 acres en Oxfordshire, y ha solicitado permisos para ampliar sus instalaciones ecuestres. Aunque mantienen ese vínculo con Inglaterra, tampoco han cortado sus lazos con Estados Unidos. En 2025 adquirieron una nueva propiedad en Montecito y reparten su tiempo entre ambos países.

Meghan mantiene un perfil más discreto que Harry

El encuentro también deja ver la diferencia entre la actividad pública de Meghan y la de Harry desde que regresaron a Inglaterra hace menos de un mes. Mientras ella ha mostrado pequeños detalles de su nueva vida, principalmente a través de sus redes sociales, él ya ha retomado algunos compromisos personales.

Precisamente este lunes, mientras Meghan compartía con sus amigas, Harry se encontraba en Londres para participar en los WellChild Awards. Se trató de su tercera aparición pública desde el regreso y ya tiene prevista otra para la próxima semana, cuando acudirá a una gala benéfica en apoyo a Ucrania.

Meghan, por ahora, parece apostar por movimientos mucho más reservados. Su entorno ha adelantado que poco a poco podría recuperar presencia pública en Reino Unido, pero la duquesa todavía evita exponerse ante la prensa local.

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