Cuánto cuesta pasar un día turístico en Nueva York en 2026: miradores, metro y comida

Nueva York es una de las ciudades más visitadas del mundo y, también, una de las más caras para los turistas. Cada año millones de viajeros llegan a Manhattan para subir a sus miradores, recorrer sus avenidas icónicas y conocer algunos de los lugares más famosos del planeta. Pero una pregunta aparece con frecuencia entre quienes planean el viaje: ¿cuánto cuesta realmente pasar un día turístico en Nueva York en 2026?

Entre transporte, comida y entradas a atracciones, el presupuesto puede variar bastante. Sin embargo, es posible estimar cuánto gastaría una persona promedio si decide visitar algunos de los puntos más populares de la ciudad.

Nueva York y un año especial: la sede clave del Mundial 2026

Según datos de NYC Tourism + Conventions, Nueva York recibe alrededor de 64 millones de visitantes al año, lo que la convierte en la ciudad más visitada de Estados Unidos. Y, en 2026, se espera que esa cifra sea mucho mayor, ya que tendrá un papel central en el Mundial de fútbol de 2026.

La región de Nueva York y Nueva Jersey albergará ocho partidos del torneo, incluido el encuentro más importante de todos: la final del campeonato. Mucha gente combinará turismo y fútbol y cumplirá el sueño de visitar la ciudad de la Estatua de la Libertad.

8 partidos del Mundial llenarán de magia NYC

Los partidos se disputarán en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, un estadio con capacidad para más de 80,000 espectadores que será uno de los escenarios principales del torneo. Según el calendario oficial del comité organizador, el estadio recibirá partidos de fase de grupos y eliminatorias antes de cerrar el campeonato con la final el 19 de julio de 2026.

Los bares deportivos suelen convertirse en puntos de encuentro para fanáticos durante los mundiales, generando oportunidades de negocio para restaurantes y locales. Crédito: Imagen ilustrativa creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Las autoridades proyectan que la celebración del Mundial atraerá a millones de visitantes adicionales a la región durante el verano de 2026, lo que se sumaría al enorme flujo de turistas que cada año llega a la ciudad para visitar sus miradores, museos y lugares icónicos. Para muchos viajeros, el torneo será una oportunidad para combinar fútbol con turismo en una de las ciudades más famosas del mundo.

Puedes ver: Cómo ganar dinero con el Mundial 2026 en Nueva York: 8 oportunidades para latinos

Cuánto cuesta subir a los miradores más famosos

Nueva York tiene algunos de los observatorios más impresionantes del mundo. Muchos turistas intentan subir al menos a uno durante su visita para disfrutar de las vistas del skyline de Manhattan.

Estos son algunos de los precios aproximados en 2026:

Empire State Building

El famoso observatorio del piso 86 cuesta desde 44 dólares por adulto, mientras que el acceso combinado a los pisos 86 y 102 puede superar los 79 dólares, dependiendo del horario y el tipo de entrada.

Vista panorámica del Empire State Building de Nueva York, un ícono de la ciudad. Crédito: Phototrip2403 | Shutterstock

Top of the Rock (Rockefeller Center)

Este mirador es uno de los favoritos de los visitantes porque ofrece vistas directas al Empire State Building y a Central Park. Las entradas suelen costar entre 40 y 60 dólares.

Edge at Hudson Yards

Es el mirador exterior más alto del hemisferio occidental y una de las atracciones más nuevas de la ciudad. El precio ronda los 38 a 48 dólares.

SUMMIT One Vanderbilt

Este observatorio se volvió muy popular por su experiencia inmersiva con espejos y salas interactivas. El precio promedio está cerca de 58 dólares.

One World Observatory

Ubicado en el One World Trade Center, el edificio más alto de Estados Unidos, la entrada suele costar entre 44 y 55 dólares.

En la práctica, la mayoría de los turistas elige subir a uno o dos miradores, ya que visitar varios en un mismo día puede resultar costoso.

La vista desde el One World Observatory es de 360º y, con buena visibilidad, llega a las 50 millas. Crédito: Gerardo Romo | El Diario NY

Times Square recibe más de 50 millones de visitantes al año (y es gratis)

Times Square es uno de los lugares más visitados del planeta. Cada año pasan por esta zona de Manhattan más de 50 millones de personas, según datos de la organización Times Square Alliance.

Además, diariamente circulan por el área alrededor de 300,000 peatones, lo que convierte al lugar en uno de los puntos más concurridos del mundo. ¿Lo mejor? Es gratis. Puedes pasear horas y disfrutar de negocios y experiencias sin gastar un dolar.

Central Park: el parque más visitado de EE.UU. (también gratis)

Central Park es el parque urbano más visitado de Estados Unidos. Cada año atrae más de 40 millones de visitantes, según cifras de la organización Central Park Conservancy, encargada de su gestión.

Tiene más de 340 hectáreas y ofrece lagos, senderos, áreas deportivas y lugares icónicos como Bethesda Terrace o Strawberry Fields. Puedes pasar días en enteros en sus rincones sin afectar tu cuenta bancaria.

La Estatua de la Libertad atrae cerca de 4 millones de visitantes

La Estatua de la Libertad, uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos, recibe alrededor de 4 millones de visitantes al año, según el National Park Service, que administra el monumento.

El complejo incluye Liberty Island y Ellis Island, donde se encuentra el museo de inmigración que cuenta la historia de millones de personas que llegaron al país.

Para visitarla en 2026, debes pagar una entrada oficial (que incluye el ferry obligatorio) y comienza en 26 dólares para adultos. Es importante destacar que el acceso a los museos de Liberty Island y Ellis Island no tiene un costo adicional, pero sí es necesario pagar por el transporte en ferry, que es el único medio autorizado para llegar.

Cuánto cuesta moverse por Nueva York

El transporte es otro gasto inevitable para los visitantes. El sistema de metro de Nueva York sigue siendo la forma más económica y rápida de recorrer la ciudad. El precio de un viaje sencillo ronda los 2.90 dólares.

Si una persona toma el metro varias veces durante el día —por ejemplo para ir desde Midtown a Lower Manhattan o a Brooklyn— el gasto puede estar entre 10 y 15 dólares diarios.

Cuánto cuesta comer durante un día de turismo

La comida en Nueva York puede adaptarse a casi cualquier presupuesto. Un almuerzo rápido, como una pizza o un sándwich, puede costar entre 10 y 15 dólares. Si se trata de un restaurante informal, el precio suele subir a 20 o 30 dólares por persona.

Para la cena, en un restaurante promedio de Manhattan, el gasto puede estar entre 25 y 40 dólares, dependiendo del lugar.

Bar Sprezzatura, Manhattan. Turismo y Convenciones en Nueva York. Crédito: New York City Tourism + Conventions | Cortesía

Otros gastos comunes para los turistas

Además de atracciones y comida, muchos visitantes también destinan parte del presupuesto a experiencias típicas de la ciudad. Entre los gastos más comunes están:

Entradas a museos.

Souvenirs.

Cafés o snacks durante el día.

Taxis o transporte adicional.

Estas compras pueden sumar fácilmente 20 o 30 dólares más al presupuesto diario.

Cuánto cuesta en total un día turístico en Nueva York

Sumando transporte, comida y al menos una atracción importante, un día turístico promedio en Nueva York puede costar aproximadamente:

Mirador: 40 a 60 dólares.

Transporte: 10 a 15 dólares.

Comida: 35 a 60 dólares.

Otros gastos: 20 a 30 dólares.

En total, una jornada turística puede rondar entre 110 y 165 dólares por persona, dependiendo del tipo de actividades que se elijan.

Por esta razón, muchos viajeros optan por pases turísticos que permiten entrar a varias atracciones por un precio reducido.

En 2024, la ciudad recibió aproximadamente 64,3 millones de visitantes, según la organización oficial NYC Tourism + Conventions. Crédito: Shutterstock

Una ciudad que sigue atrayendo millones de turistas

A pesar de los costos, Nueva York sigue siendo uno de los destinos más visitados del mundo. Sus miradores, museos, parques y barrios históricos convierten a la ciudad en un lugar único para los viajeros.

Para quienes planean su viaje, conocer de antemano cuánto cuesta un día turístico puede ser clave para organizar el presupuesto y aprovechar al máximo la experiencia en una de las ciudades más famosas del planeta.

Seguir leyendo:

Abre nueva lotería de apartamentos económicos en Manhattan: así puedes aplicar en Forte Living

Los estados más peligrosos para viajar sin acompañante en EE.UU.

El mapa que revela dónde encontrar baños gratuitos y limpios en NYC

El tren del futuro que promete unir Londres y París en solo 20 minutos