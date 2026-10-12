Una Nueva York en miniatura con trenes navideños: vuelve al Bronx una de sus atracciones más esperadas

Mucho antes de que llegue diciembre, Nueva York comienza a preparar algunas de sus atracciones navideñas más esperadas. Una de ellas está en el Bronx y tiene algo que la distingue de las tradicionales pistas de hielo y los mercados de Navidad: pequeños trenes que recorren una Nueva York en miniatura, construida con materiales naturales.

El Holiday Train Show regresará el 14 de noviembre de 2026 al New York Botanical Garden (NYBG) y permanecerá abierto hasta el 10 de enero de 2027. Durante casi dos meses, los visitantes podrán contemplar trenes circulando entre puentes, estaciones y reproducciones de algunos de los edificios más conocidos de la ciudad.

Esta temporada tendrá una novedad: una réplica de One Vanderbilt, el rascacielos de Midtown Manhattan donde funciona el observatorio SUMMIT, se incorporará a la exhibición.

Una Nueva York en miniatura, entre trenes y plantas

El Holiday Train Show lleva más de tres décadas formando parte de las celebraciones navideñas de Nueva York. Su escenario principal es el Enid A. Haupt Conservatory, el histórico invernadero del Jardín Botánico.

Allí, los trenes recorren una instalación con cerca de 200 reproducciones de monumentos y edificios de la ciudad. No se trata de maquetas convencionales: las estructuras se construyen utilizando elementos vegetales como hojas de palmera, piñas, semillas y ramas.

El recorrido permite descubrir una versión diferente de Nueva York, con referencias a su arquitectura y a sus puentes más conocidos.

La edición 2026-2027 incorpora una reproducción de One Vanderbilt, diseñada para recrear la silueta escalonada del edificio mediante materiales botánicos. La exhibición también se extiende a sectores exteriores, donde habrá nuevas escenas ferroviarias y decoraciones luminosas.

Fechas del Holiday Train Show 2026-2027

La programación oficial contempla las siguientes fechas:

14 de noviembre de 2026: Apertura al público.

13 de noviembre: Vista previa exclusiva para miembros del Jardín Botánico.

21 de noviembre y 9 de enero: Sesiones especiales con estímulos sensoriales reducidos.

10 de enero de 2027: Último día de la exposición.

Durante determinadas jornadas de noviembre, diciembre y enero, el invernadero permanecerá abierto hasta las 8:00 p.m., con último ingreso a las 7:00 p.m. Estas sesiones permiten disfrutar las instalaciones cuando la iluminación navideña adquiere mayor protagonismo.

Cuánto cuestan las entradas y cómo reservar

El Holiday Train Show está incluido en el All-Garden Pass del New York Botanical Garden. Para acceder es necesario adquirir esa modalidad de entrada o utilizar un beneficio de membresía válido. Los precios dependen de la fecha, la edad del visitante y la modalidad de acceso. La tarifa específica para cada jornada debe comprobarse en el sistema oficial antes de realizar la compra.

Los miembros del Jardín Botánico pueden disfrutar de acceso incluido en su membresía, según las condiciones y el número de entradas correspondientes.

Una novedad de esta temporada es que, durante la mayoría de los días de semana, de martes a viernes, las entradas no tendrán un horario de ingreso asignado. Hay excepciones durante determinadas fechas de alta demanda, incluidos los fines de semana y el período de vacaciones de fin de año.

Las entradas se consultan en el sitio oficial del Holiday Train Show.

Dónde queda y cómo llegar al Jardín Botánico del Bronx

El New York Botanical Garden está ubicado en 2900 Southern Boulevard, en el Bronx, junto a Bronx Park.

Desde Manhattan, una de las alternativas más cómodas es utilizar el tren Metro-North de la línea Harlem hasta Botanical Garden Station, situada cerca de la entrada del recinto. También se puede llegar mediante el metro y autobuses locales, aunque el trayecto final depende de la estación elegida.

Para las familias que quieran aprovechar la visita, conviene reservar tiempo adicional para recorrer otras áreas del jardín. El All-Garden Pass incluye acceso a las colecciones y espacios exteriores habilitados.

La experiencia resulta particularmente atractiva para quienes disfrutan de los trenes, la arquitectura y las actividades navideñas, pero también permite conocer uno de los principales espacios naturales de Nueva York sin salir de la ciudad.

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