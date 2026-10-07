El alma de Cuba en la cocina

La cocina cubana es, para la chef Mika León, mucho más que una colección de recetas: es memoria, familia y una forma de celebrar la vida. Esa historia personal da forma a Cuban Soul: 100 Vibrant Recipes from Mi Cocina, su nuevo libro de cocina, disponible desde esta semana.

León creció rodeada de una familia cubana numerosa en la que la comida siempre ocupó un lugar central. Su abuelo huyó de la inestabilidad política en la década de 1970 y abrió uno de los primeros restaurantes familiares cubanos en Valencia, España. Más tarde, la familia se trasladó a Miami, donde puso en marcha una cantina en el patio de su casa. Allí comenzó la relación de León con el negocio familiar y con los sabores que posteriormente marcarían su carrera.

Su trayectoria la llevó de una compañía de postres al por mayor y un foodtruck especializado en tacos cubanos hasta convertirse en chef y propietaria de Caja Caliente, en Coral Gables, Florida. También ha participado en programas de televisión como Tournament of Champions, 24 in 24: Last Chef Standing, Guy’s Grocery Games, Beat Bobby Flay y Chopped, además de aparecer en Gordon Ramsay: Uncharted, Taste the Nation with Padma Lakshmi y Family Dinner with Andrew Zimmern.

La chef Mika León creció rodeada de una familia cubana numerosa en la que la comida siempre ocupó un lugar central. /Foto: Cortesía

En Cuban Soul, León comparte 100 preparaciones inspiradas en la cocina casera y en los recuerdos de su familia. Entre ellas figuran las empanadas de carne rellenas de picadillo, el clásico pan con bistec, camarones enchilados y arroz con leche de abuela, además de bebidas como la colada cubana con espumita y cócteles de ron.

El libro también explora la historia culinaria de Cuba y las múltiples influencias caribeñas que han contribuido a construir su identidad gastronómica. Las fotografías acompañan recetas pensadas para llevar a la mesa sabores reconfortantes y llenos de carácter.

Una de las preparaciones que León recupera es la ropa vieja de cerdo, una versión familiar del conocido plato cubano que sustituye la carne de res por cerdo. La autora explica que esta alternativa era más accesible para su familia y que su dulzor natural combina especialmente bien con el sofrito y la salsa de tomate, y la comparte a continuación.

Ropa Vieja de Cerdo





Cortesía

Rinde: 4 a 6 porciones

Ingredientes:

2 libras de paleta de cerdo sin hueso o costillas sin hueso, cortadas en cubos de 3 pulgadas

2 hojas de laurel

1 cucharada y media de sal kosher fina más sal al gusto

¼ de taza de aceite de oliva extra virgen

1 cebolla amarilla mediana, cortada en tiras finas

1 pimiento verde mediano, cortado en tiras finas

1 pimiento rojo mediano, cortado en tiras finas

4 dientes de ajo picados

1 cucharada de Sazón Completa o sazón comercial

1 taza de vino blanco seco para cocinar

1 lata de 8 onzas de salsa de tomate.

Para servir: arroz blanco cubano o arroz amarillo, frijoles negros y plátanos maduros fritos.

Preparación:

En una olla grande o caldero, coloque el cerdo, las hojas de laurel y 1 cucharada de sal. Cubra con agua fría hasta que la carne quede sumergida unas 2 pulgadas. Lleve a ebullición a fuego alto y retire la espuma que se forme. Tape, reduzca el fuego y cocine a fuego lento entre 1½ y 2 horas, hasta que la carne esté muy tierna y pueda desmenuzarse fácilmente. Agregue más agua si es necesario para mantenerla cubierta.

Retire el cerdo y reserve 1½ tazas del líquido de cocción. Desmenuce la carne con dos tenedores.

Limpie la olla y caliente el aceite de oliva a fuego medio. Agregue la cebolla, los pimientos y el ajo y cocine de 5 a 7 minutos, hasta que la cebolla se ablande. Incorpore el sazón y la cucharadita restante de sal. Añada el vino y cocine de 1 a 2 minutos, raspando los restos dorados del fondo.

Incorpore la salsa de tomate y el líquido reservado de la cocción del cerdo. Cocine unos 2 minutos. Agregue el cerdo desmenuzado, reduzca el fuego, tape y cocine durante 15 minutos, hasta que la salsa espese. Rectifique la sazón y sirva caliente sobre arroz, acompañado de frijoles y plátanos maduros.



