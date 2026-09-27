La inscripción a Medicare comienza el 15 de octubre: prepara 7 claves para ahorrar

Los beneficiarios de Medicare tendrán que revisar sus planes antes de elegir su cobertura para 2027. La inscripción abierta comenzará el 15 de octubre y terminará el 7 de diciembre, y los cambios pueden afectar las primas, los medicamentos cubiertos, los copagos, las farmacias disponibles y la red de médicos. Comparar las opciones con anticipación ayuda a evitar gastos inesperados desde enero.

El impacto también puede reflejarse en los medicamentos. El deducible máximo de la Parte D será de $700 en 2027, mientras que el límite anual de gastos de bolsillo para medicamentos será de $2,400. Por eso, conservar automáticamente el mismo plan no garantiza mantener los mismos costos.

Por eso este es el momento adecuado para analizar estos siete elementos:

El Aviso Anual de Cambios,

Una lista de recetas y dosis,

Las farmacias utilizadas,

Los médicos preferidos,

El gasto médico de 2026,

La tarjeta de Medicare y

Cualquier información sobre otra cobertura

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

El deducible subirá $85

El deducible máximo de la Parte D aumentará de $615 en 2026 a $700 en 2027, aunque algunos planes cobran menos o no aplican deducible. Medicare lo expresa así: “Ningún plan de medicamentos de Medicare puede tener un deducible superior a $700 en 2027”.

El límite anual de gastos de bolsillo para medicamentos cubiertos también pasará de $2,100 a $2,400. Una vez alcanzado, el beneficiario entra automáticamente en cobertura catastrófica y deja de pagar por medicamentos cubiertos durante el resto del año.

Revisa la carta que llega en septiembre

La primera tarea es leer el Aviso Anual de Cambios (ANOC). El documento llega en septiembre y detalla las modificaciones de costos, cobertura y beneficios que entrarán en vigor en enero.

Medicare explica que el aviso sirve para conocer “los próximos cambios en la cobertura, los costos y más”. Conviene considerar aumentos de prima, copagos, deducible, beneficios eliminados y nuevas autorizaciones antes de comparar opciones.

Medicinas y farmacias cambian la cuenta

La segunda y tercera tareas son preparar una lista exacta de medicamentos (nombre, dosis y frecuencia) y anotar las farmacias utilizadas. Medicare Plan Finder permite ingresar esos datos para estimar costos mensuales y anuales, en lugar de comparar únicamente la prima.

También debe verificar la lista de fármacos cubiertos; en qué nivel estará y si exige autorización previa. El plan más barato por mes puede ser más costoso cuando una medicina queda fuera o una farmacia deja de ser preferida.

Confirma médicos antes de cambiar

La cuarta tarea es llamar a médicos, especialistas y hospitales para confirmar que participarán en la red del plan durante 2027. El programa SHIP recomienda verificarlo directamente y obtener por escrito cualquier información importante antes de inscribirse.

Suma el gasto real de 2026

La quinta consiste en sumar el gasto real de 2026: primas, consultas, recetas, hospitalizaciones y otros copagos. Medicare recomienda revisar “las primas mensuales, los deducibles y el cálculo de los costos anuales” antes de escoger.

Guarda documentos y compara ayuda

La sexta tarea es tener a mano la tarjeta de Medicare, el número de beneficiario y las fechas de inicio de las Partes A y B. Esos datos son necesarios para inscribirse en un plan de salud o de medicamentos.

Revisar cómo interactúa Medicare con Medicaid

La séptima es revisar cómo interactúa Medicare con Medicaid, cobertura sindical, seguro de jubilado o ayuda para medicamentos antes de cancelar algo. Para apoyo gratuito e imparcial, SHIP ofrece asesoría personalizada y no está vinculado con aseguradoras; también está disponible 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas, salvo algunos días feriados federales.

Puntos que deben quedar resueltos antes del 15 de octubre:

Medicamentos: cobertura, nivel, restricciones y costo anual

cobertura, nivel, restricciones y costo anual Proveedores: médicos, hospitales y farmacias dentro de la red

médicos, hospitales y farmacias dentro de la red Dinero: prima, deducible, copagos y máximo de bolsillo

prima, deducible, copagos y máximo de bolsillo Beneficios adicionales: límites reales para dental, visión, audición o transporte

límites reales para dental, visión, audición o transporte Otra cobertura: consecuencias de abandonar un plan sindical o de jubilado

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la inscripción a Medicare 2027

¿Cuándo es la inscripción abierta de Medicare?

Comienza el 15 de octubre y termina el 7 de diciembre de 2026. Los cambios solicitados dentro de ese periodo entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

¿Es obligatorio cambiar de plan?

No. Sin embargo, mantenerlo sin revisar el ANOC puede dejar al beneficiario expuesto a cambios de precio, cobertura, medicamentos o proveedores.

¿Cuánto será el deducible de medicamentos en 2027?

La cantidad máxima permitida será de $700, pero cada plan puede fijar un deducible menor o no cobrarlo.

¿Dónde se comparan los planes?

En Medicare.gov/plan-compare se pueden introducir recetas, farmacias y proveedores para estimar costos. También se puede llamar a Medicare o solicitar orientación gratuita a SHIP.

¿Medigap se cambia durante esta inscripción abierta?

No. Estas pólizas tienen reglas diferentes y, fuera de los periodos protegidos, la aseguradora podría negar la solicitud o cobrar más, según el estado y la situación del solicitante.

Conclusión

Con la llegada del proceso de inscripción a Medicare para 2027, el mayor cuidado está en no renovar una cobertura que ya no corresponde a las necesidades médicas o al presupuesto. Con el aumento del deducible y del límite de gastos de la Parte D, contar con una comparación basada en el costo anual total permitirá elegir la mejor cobertura y no solo una prima mensual atractiva.

Quienes organicen documentos, recetas y proveedores antes del 15 de octubre tendrán margen para verificar promesas y corregir errores, en lugar de una elección apresurada.

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