Los precios de medicamentos caen 3.1% en EE.UU.: quiénes podrían pagar menos y por qué

Los precios de los medicamentos con receta en Estados Unidos cayeron 3.1% en el último año hasta julio, la mayor caída anual desde 1963, según el Índice de Precios al Consumidor (CPI) publicado el 12 de agosto de 2026 por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Aun cuando la diferencia ya es notoria en el mostrador de las farmacias, la caída no significa que todos los consumidores estén pagando menos. El ahorro depende del medicamento, el seguro contratado y la forma en que cada persona paga su receta.

Por ello, este es un buen momento para analizar quiénes están aprovechando realmente este beneficio y quién sigue pagando lo mismo.

La cifra detrás del anuncio presidencial

De acuerdo con el reporte del CPI, los precios de medicamentos con receta bajaron 0.8% solo en julio, acumulando siete meses consecutivos de descensos desde diciembre de 2025, la racha más larga registrada en esta categoría desde que existe el índice.

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La caída de precios de medicamentos en general, que incluye tanto de receta como de venta libre, también registró un récord de 2.7%.

De inmediato, el presidente Donald Trump atribuyó la caída en los precios a sus acuerdos de “nación más favorecida” (MFN) y a la plataforma TrumpRx, pero economistas independientes advierten que en realidad es un proceso más complejo y que el beneficio real para el consumidor promedio sigue siendo limitado.

Sin embargo, el mandatario sostuvo en diciembre de 2025 que estas políticas tendrían un éxito tangible para los consumidores: “Este representa la mayor victoria para la asequibilidad de los pacientes en la historia de la atención médica estadounidense, por mucho”.

¿Por qué los expertos dudan del mérito atribuido?

Analistas de Harvard y Vanderbilt, citados por The Washington Post, sostuvieron que la caída está más ligada a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) firmada por Joe Biden en 2022. Esa ley obligó a Medicare a negociar directamente los precios de 10 medicamentos de alto costo, con descuentos que entraron en vigor el 1 de enero de 2026.

Los descuentos negociados por Medicare bajo esta norma promediaron 60.8% en fármacos como Januvia, Jardiance y Eliquis, generando un ahorro estimado de $6,000 millones de dólares al año para el sistema.

Eso beneficia directamente a los aproximadamente 9 millones de personas registradas en Medicare que toman estos medicamentos, de un total de 65 millones de inscritos en el programa, pero no representa ninguna ayuda para quienes tienen seguro privado del trabajo.

El Dr. Benjamin Rome, investigador de políticas de salud del Brigham and Women’s Hospital, fue tajante sobre los supuestos logros que presumió Trump y su efecto en los precios: “Estos acuerdos se anuncian como transformadores cuando, en realidad, apenas tocan superficialmente lo que realmente está impulsando los precios altos de los medicamentos de receta en EE.UU.”

Quiénes sí están pagando menos por sus medicinas

Los acuerdos MFN firmados por 14 de las 17 farmacéuticas más grandes del mundo, incluyendo Pfizer, Novartis, Sanofi y Merck, comprometen precios equiparables a los de otros países desarrollados, pero solo para pacientes de Medicaid y quienes pagan en efectivo, a través del portal TrumpRx.gov. Eso abre una puerta real de ahorro para:

Personas sin seguro médico (unos 27 millones) que hoy pagan el precio de lista completo

(unos 27 millones) que hoy pagan el precio de lista completo Beneficiarios de Medicaid , aunque este programa ya cuenta con descuentos de “mejor precio” que podrían superponerse con el MFN

, aunque este programa ya cuenta con descuentos de “mejor precio” que podrían superponerse con el MFN Pacientes de Medicare con los diez fármacos ya negociados bajo la IRA, con descuentos de hasta 79% en medicinas como Januvia

Para muchas familias que trabajan por cuenta propia o carecen de seguro del empleador, este segmento de “pago en efectivo” se traduce en el ahorro más tangible en el corto plazo.

El vacío que deja a millones fuera del beneficio

La Casa Blanca proyecta un ahorro nacional de $529,000 millones de dólares en la próxima década gracias a los acuerdos MFN, según un análisis del Consejo de Asesores Económicos difundido en mayo de 2026. Sin embargo, ese cálculo tiene reservas importantes.

Aproximadamente 155 millones de estadounidenses con seguro médico del trabajo o comercial no recibirán un beneficio directo ni de la IRA ni de los acuerdos MFN, ya que ninguno de los dos mecanismos regula lo que las aseguradoras privadas negocian por su cuenta. Esto podría impactar directamente a millones de trabajadores que dependen de planes grupales ofrecidos por su empleador.

Además, cinco de las 14 farmacéuticas que firmaron acuerdos MFN subieron precios en al menos 350 medicamentos de marca a partir del 1 de enero de 2026, incluyendo aumentos de hasta 400% en ciertos fármacos hospitalarios de Pfizer. Es decir, firmar el acuerdo no impide subir el precio de lista en productos ya existentes.

¿Qué puedes hacer para aprovechar los medicamentos que sí bajaron de precio?

Ante este panorama mixto, hay pasos concretos que pueden traducirse en ahorro real:

Consultar TrumpRx.gov cuando esté disponible para comparar precios de compra directa en efectivo

Verificar si tu medicamento está entre los 10 ya negociados por Medicare bajo la IRA, con descuentos de hasta 79%

Preguntar en la farmacia por el mejor precio en efectivo antes de usar el seguro, ya que en algunos casos resulta más barato

Revisar si calificas para asistencia de Medicaid, donde los descuentos “mejor precio” ya existían antes del MFN

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la baja de precios de medicamentos en 2026

¿Por qué bajaron los precios de medicamentos en EE.UU. en 2026?

La caída del 3.1% se debe a una combinación de factores: negociaciones de Medicare bajo la IRA, más genéricos disponibles y medicamentos GLP-1 para pérdida de peso con descuentos.

¿Los acuerdos de Trump con las farmacéuticas bajaron los precios?

Los acuerdos MFN cubren solo a pacientes de Medicaid y quienes pagan en efectivo; no obligan a bajar precios de lista, y varias empresas firmantes subieron precios en enero de 2026.

¿Quién se beneficia más de estos cambios?

Los mayores beneficiarios son los 65 millones de personas registradas en Medicare con los 10 medicamentos ya negociados, y potencialmente quienes pagan en efectivo sin seguro.

¿Las personas con seguro del trabajo pagarán menos?

No necesariamente. Unos 155 millones de estadounidenses con seguro comercial o del empleador no están cubiertos por la IRA ni por los acuerdos MFN.

¿Qué es TrumpRx?

Es una plataforma de venta directa al consumidor anunciada por la administración Trump para ofrecer ciertos medicamentos a precios de “nación más favorecida” en efectivo.

¿Los descuentos de Medicare son definitivos?

Sí, son de carácter legal bajo la IRA; CMS negociará 15 medicamentos adicionales en 2027 y otros 15 en 2028.

Conclusión

La caída histórica en los precios de medicamentos ofrece un respiro real para las personas, pero no es masivo. Quienes tienen Medicare o pagan en efectivo podrían notar ahorros concretos, mientras que quienes tienen seguro privado seguirán expuestos a los mismos aumentos de siempre.

Si las farmacéuticas continúan subiendo precios de lista mientras firman acuerdos voluntarios, el descuento de hoy podría convertirse en la sorpresa desagradable de enero, cuando llegan las nuevas listas de precios.

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