Nueva York acelerará la construcción de viviendas asequibles en 12 vecindarios: cuáles son

La ciudad de Nueva York agilizará la aprobación de nuevos proyectos de apartamentos y casas con renta controlada en 12 distritos comunitarios que registraron los niveles más bajos de construcción durante los últimos cinco años.

La medida comenzará el 1 de enero de 2027 y forma parte del programa Affordable Housing Fast Track, aprobado por los votantes como parte de una serie de cambios a la Carta Municipal. El objetivo es reducir el tiempo de revisión de determinados proyectos que incluyan viviendas con renta limitada.

La iniciativa fue anunciada por el alcalde Zohran Mamdani y la directora del Departamento de Planificación Urbana, Sideya Sherman.

Según la Alcaldía, los 12 distritos seleccionados representan cerca de una quinta parte de los 59 distritos comunitarios de la ciudad, pero produjeron apenas 724 de las 63.870 nuevas viviendas asequibles creadas durante los últimos cinco años.

Puedes ver: Nueva lotería de viviendas en Nueva York: cómo aplicar y cuánto cuestan los apartamentos

Cuáles son los 12 vecindarios incluidos

Los distritos están ubicados en Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. La lista oficial es la siguiente:

Brooklyn

Distrito comunitario 10: Bay Ridge y Dyker Heights.

Bay Ridge y Dyker Heights. Distrito comunitario 12: Borough Park y Kensington.

Borough Park y Kensington. Distrito comunitario 18: Canarsie y Flatlands.

Manhattan

Distrito comunitario 7: Upper West Side.

Upper West Side. Distrito comunitario 8: Upper East Side y Roosevelt Island.

Queens

Distrito comunitario 4: Corona y Elmhurst.

Corona y Elmhurst. Distrito comunitario 5: Ridgewood, Maspeth y Middle Village.

Ridgewood, Maspeth y Middle Village. Distrito comunitario 10: South Ozone Park y Howard Beach.

South Ozone Park y Howard Beach. Distrito comunitario 11: Auburndale, Bayside y Douglaston.

Auburndale, Bayside y Douglaston. Distrito comunitario 13: Queens Village, Bellerose y Rosedale.

Staten Island

Distrito comunitario 2: Mid-Island.

Mid-Island. Distrito comunitario 3: South Shore.

El Bronx no aparece en la lista porque, de acuerdo con la metodología utilizada por la ciudad, sus distritos no estuvieron entre los que registraron la menor producción proporcional de viviendas asequibles durante el período analizado.

Puedes ver: Cuánto debes ganar para aplicar a apartamentos baratos en Nueva York

Qué cambiará a partir de 2027

Los proyectos que cumplan con los requisitos podrán utilizar un proceso de revisión acelerado de aproximadamente 90 días, en lugar del procedimiento tradicional conocido como ULURP, que puede extenderse durante varios meses.

La revisión abreviada no elimina la participación pública. Los Community Boards y los presidentes de los boroughs conservarán sus instancias de análisis y opinión. Tampoco se modificarán los requisitos de revisión ambiental ni las protecciones relacionadas con edificios o zonas consideradas históricas.

La medida tampoco implica que todos los terrenos de esos vecindarios se transformarán automáticamente en edificios de apartamentos. Los desarrolladores deberán presentar proyectos que cumplan con las normas urbanísticas y que incluyan unidades de vivienda asequible bajo los programas correspondientes.

Puedes ver: Cómo funciona Housing Connect y qué documentos necesitas

La medida no abre una nueva lotería de apartamentos

La decisión anunciada por la Alcaldía no significa que ya haya nuevos apartamentos disponibles para solicitar. Se trata de un cambio en el proceso de aprobación y planificación de futuros proyectos.

Las personas que buscan una vivienda asequible actualmente deben continuar consultando NYC Housing Connect, el portal oficial de la ciudad para encontrar loterías abiertas de alquiler y oportunidades de compra. La elegibilidad depende del ingreso total del hogar, la cantidad de integrantes y los requisitos específicos de cada desarrollo.

Las solicitudes de Housing Connect son gratuitas. La ciudad advierte que no se debe pagar a ninguna persona o empresa para participar en una lotería ni para mejorar las posibilidades de ser seleccionado.

Por qué la ciudad eligió estos distritos

La administración de Mamdani sostiene que la construcción de viviendas asequibles se concentró durante años en determinados sectores de Nueva York, mientras otros vecindarios aportaron muy pocas unidades.

El nuevo sistema busca distribuir la construcción de manera más uniforme entre los cinco boroughs y acelerar los proyectos en zonas donde la oferta de viviendas con precios limitados fue menor.

La lista de distritos se actualizará cada cinco años. La próxima revisión está prevista para octubre de 2031, según el anuncio oficial.

Un proceso más rápido, pero con resultados a futuro

El cambio puede facilitar que algunos proyectos avancen con mayor rapidez, pero sus efectos sobre la cantidad de apartamentos disponibles no serán inmediatos. Primero deberán presentarse los desarrollos, cumplir con los requisitos, atravesar las instancias de revisión y comenzar las obras.

Para los neoyorquinos que buscan un apartamento ahora, la vía disponible sigue siendo revisar las loterías abiertas en Housing Connect y mantener actualizado el perfil familiar y de ingresos.

Sigue leyendo:

Los errores que pueden hacerte perder una lotería de vivienda

Nueva lotería de vivienda en NY ofrece apartamentos desde $1,812: hay opciones de hasta 2 habitaciones