Nueva York ofrece departamentos de renta asequible mediante una lotería: así puedes participar

Conseguir una renta asequible en la ciudad de Nueva York puede ser complicado: en agosto de 2026, el alquiler promedio era 153% más alto que el promedio nacional. Una alternativa es NYC Housing Connect, un programa que permite solicitar departamentos y otras viviendas a precios reducidos mediante distintas loterías.

Cómo funciona la lotería de vivienda de Nueva York

El programa, desarrollado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad (HPD) y la Housing Development Corporation (HDC), ofrece oportunidades de renta y compra de vivienda a hogares que cumplen determinados requisitos de ingresos y tamaño.

La ciudad ofrece a desarrolladores beneficios fiscales y préstamos con costos más bajos a cambio de reservar una parte de sus viviendas para el programa.

Muchos de estos departamentos tienen renta estabilizada, lo que limita cuánto puede aumentar el alquiler.

No existe una sola lotería para toda Nueva York. Housing Connect mantiene múltiples convocatorias correspondientes a edificios específicos y continuamente se incorporan nuevas oportunidades en desarrollos existentes o en construcción.

Quiénes pueden participar

Los solicitantes deben tener al menos 18 años y contar con ingresos dentro del rango establecido para la propiedad que desean solicitar.

También pueden existir criterios adicionales de selección y límites sobre los activos que posee el hogar.

Para conocer las opciones disponibles, el interesado puede ingresar en NYC Housing Connect e indicar el número de integrantes de su hogar y sus ingresos anuales.

El sistema permite identificar las propiedades para las que podría cumplir los requisitos.

Así se presenta una solicitud

El primer paso es crear una cuenta y completar un perfil en Housing Connect con información actualizada sobre ingresos y número de integrantes del hogar.

Después se pueden consultar las loterías abiertas y presentar solicitudes para una o varias propiedades simultáneamente.

También es posible indicar el tamaño de departamento preferido.

Si una solicitud es seleccionada para revisión, será necesario demostrar que se cumplen los requisitos mediante documentos como actas de nacimiento, recibos de sueldo, declaraciones de impuestos, estados bancarios y documentos del contrato de alquiler actual.

Housing Connect recomienda además tener ahorrado al menos el equivalente a dos meses de renta para cubrir el primer mes, la mudanza y el depósito de seguridad.

Cuánto tiempo puede tardar la respuesta

La demanda es elevada. Apartments.com señala que se presentan alrededor de 6 millones de solicitudes cada año.

No existe un método que garantice ser seleccionado, aunque mantener actualizados los ingresos y el tamaño del hogar y participar en varias convocatorias permite aprovechar más oportunidades.

Una vez cerrada una convocatoria, las solicitudes se colocan en orden aleatorio y reciben un número de registro.

Los desarrolladores las revisan siguiendo ese orden, por lo que algunos participantes podrían no ser contactados si existe un volumen particularmente elevado.

El proceso puede tardar entre dos y 12 meses.

En 2025, el tiempo medio de aprobación fue de 142 días, mientras que el HPD reporta una espera mediana de aproximadamente 4.5 meses para recibir respuesta.

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