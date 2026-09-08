Nueva lotería de vivienda en NY ofrece apartamentos desde $1,812: hay opciones de hasta 2 habitaciones

Nueva York mantiene abierta una nueva oportunidad para quienes buscan vivienda a través del programa de loterías de la ciudad. Nueve apartamentos de renta regulada están disponibles en un edificio de nueva construcción del Bronx, con alquileres que comienzan en $1,812 mensuales.

Las unidades pertenecen a 132 Brown Place Apartments, un desarrollo ubicado en 496 East 134th Street, en Port Morris, al sur del Bronx. El edificio tiene cinco pisos y 44 viviendas en total, de las cuales nueve fueron reservadas para esta convocatoria.

La lotería está dirigida a hogares que ganan hasta el 80% del ingreso medio del área (AMI) correspondiente. Dependiendo del apartamento y la cantidad de integrantes de la familia, pueden calificar personas con ingresos anuales de entre $67,886 y $146,560.

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Cuánto cuestan los apartamentos de la nueva lotería

La convocatoria incluye estudios y departamentos de hasta dos habitaciones. Los valores y requisitos varían según el tamaño de la unidad.

Los dos estudios disponibles tienen una renta mensual de $1,812. Están destinados a hogares de una o dos personas con ingresos anuales de entre $67,886 y $108,560.

También se ofrecen dos apartamentos de una habitación, con una renta de $2,283 al mes. En este caso pueden aplicar hogares de hasta tres personas que ganen entre $84,858 y $122,160 anuales.

La mayor cantidad de unidades corresponde a los apartamentos familiares: hay cinco viviendas de dos habitaciones, con alquileres de $2,713 mensuales. Pueden alojar hogares de entre dos y cinco integrantes con ingresos conjuntos de $101,863 a $146,560 al año.

La convocatoria establece además un límite de activos de $135,680 para los hogares participantes.

Quiénes pueden aplicar a esta lotería de vivienda

No basta con poder pagar el alquiler. NYC Housing Connect evalúa tanto el número de personas del hogar como sus ingresos totales.

Las nueve viviendas están reservadas para solicitantes ubicados en el 80% del AMI. En la práctica, esto significa que el rango aceptado cambia según el número de habitaciones y cuántas personas vivirán en el apartamento.

Por ejemplo, una persona sola que gana $70,000 al año podría entrar dentro del rango establecido para un estudio, mientras que una familia que busca un apartamento de dos habitaciones debe alcanzar el mínimo de ingresos correspondiente a esa categoría.

Los solicitantes también deberán cumplir con los demás criterios de elegibilidad y selección establecidos por el programa de vivienda de Nueva York.

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Cómo son los apartamentos de 132 Brown Place

El edificio de cinco pisos combina las nueve viviendas incluidas en la lotería con 35 apartamentos a precio de mercado. Fue diseñado por Boaz M. Golani Architect y está desarrollado por Lefko Capital Group.

Entre las amenidades anunciadas, se destacan entrada accesible, lavandería compartida, espacio recreativo exterior, almacenamiento para bicicletas y cámaras de seguridad.

El edificio es libre de humo. Las mascotas no están permitidas, salvo las excepciones correspondientes para animales de servicio.

El agua caliente está incluida en la renta, pero los inquilinos deberán pagar la electricidad, que incluye la calefacción y la cocina eléctrica.

Dónde queda el edificio

132 Brown Place Apartments está en 496 East 134th Street, en Port Morris, una zona del sur del Bronx próxima a Mott Haven.

Una de sus ventajas es el acceso al transporte público. La estación Brook Avenue, donde circula el tren 6, queda aproximadamente a cuatro minutos a pie del edificio. También se encuentra cerca de Cypress Avenue y de las líneas de autobús Bx17 y Bx33.

Hasta cuándo se puede aplicar

La convocatoria figura actualmente abierta en NYC Housing Connect y el plazo fue extendido hasta el 18 de septiembre de 2026. Las solicitudes pueden realizarse gratuitamente a través del portal oficial NYC Housing Connect, donde la lotería aparece con el número 7648.

También existe la posibilidad de solicitar una aplicación por correo enviando un sobre con la dirección del interesado a: 132 Brown Place Apartments, c/o Taxace NY LLC, 139 Tompkins Ave. Brooklyn, NY 11206.

No se debe pagar ninguna tarifa para participar en una lotería de vivienda de NYC Housing Connect.

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Qué conviene revisar antes de enviar la solicitud

Uno de los errores más frecuentes al aplicar a estas oportunidades es mirar únicamente la renta. Los límites de ingresos y la composición del hogar son determinantes.

Antes de presentar la solicitud conviene comprobar que los ingresos anuales del hogar estén dentro del rango correspondiente al apartamento elegido y que el perfil de Housing Connect tenga información actualizada sobre ingresos, integrantes y activos.

Tampoco hay una ventaja por enviar varias solicitudes para la misma lotería: cada hogar debe presentar una sola aplicación y ser seleccionado dependerá del proceso establecido por la ciudad.

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