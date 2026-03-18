Abre una nueva lotería de viviendas en Nueva York: cómo aplicar y cuánto cuestan los apartamentos

Conseguir un departamento en Nueva York no es fácil. Los precios siguen altos y la demanda no baja. Por eso, cada vez que se abre una lotería de viviendas accesibles, miles de personas intentan aplicar. Ahora, una nueva convocatoria acaba de lanzarse en Brooklyn y ya genera expectativa.

Te contamos dónde es, de qué se trata, cómo aplicar y los secretos para evitar errores que puedan entorpecer su solicitud.

Dónde es la nueva lotería de viviendas

El nuevo desarrollo se encuentra en Flatbush, Brooklyn, dentro del proyecto conocido como Bedford Beverly Phase 2. Se trata de un complejo residencial que forma parte del programa de vivienda asequible de la ciudad, impulsado a través de NYC Housing Connect.

El edificio incluye unidades destinadas a personas con ingresos medios y bajos, con alquileres por debajo del mercado.

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Cuánto cuestan los departamentos

Los precios varían según el tamaño del departamento y el nivel de ingresos del hogar. En general, este tipo de desarrollos ofrece:

Estudios (studios).

Departamentos de 1 dormitorio.

Unidades de 2 dormitorios.

Los alquileres pueden ubicarse muy por debajo del promedio de Brooklyn, lo que explica el alto interés en estas convocatorias.

Además, algunos edificios incluyen beneficios y amenities que mejoran mucho la calidad de vida: áreas comunes, gimnasios, espacios verdes, lavandería, etc.

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Bedford Beverly Fase 2: datos útiles

Lotería de viviendas asequibles para Bedford Beverly Fase 2.

Complejo de cuatro edificios ubicado en 2201 Beverley Road y 2366 Bedford Avenue en Flatbush, Brooklyn.

Diseñado por S. Wieder Architects y Durukan Design, y desarrollado por Clipper Equity,.

El complejo ofrece un total de 653 viviendas.

En NYC Housing Connect, hay 196 unidades disponibles para residentes con ingresos equivalentes al 130% del ingreso medio del área (AMI), con un rango de ingresos elegibles de $103,303 a $227,500.

Los nuevos inquilinos reciben dos meses de alquiler gratis en contratos de arrendamiento de uno y dos años.

Quiénes pueden aplicar

No cualquiera puede participar. Las loterías de vivienda en Nueva York funcionan con criterios específicos. Para aplicar, debes cumplir con un rango de ingresos determinado, tamaño del hogar compatible con la unidad y requisitos de documentación.

Por ejemplo, los ingresos se calculan en función del AMI (Area Median Income), que define quién califica para cada tipo de vivienda.

Cómo aplicar paso a paso

El proceso se realiza en línea a través del sistema oficial de la ciudad. Pasos básicos:

Crear una cuenta en NYC Housing Connect.

Completar tu perfil con ingresos y datos del hogar.

Buscar la lotería activa.

Enviar la solicitud antes de la fecha límite.

Aplicar es gratis, pero requiere precisión. Muchos quedan afuera por errores simples.

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El error más común que deja afuera a miles

Uno de los problemas más frecuentes es no tener la documentación lista o subir información incorrecta. Entre los errores más comunes: ingresos mal declarados, documentos incompletos y datos inconsistentes.

Esto puede invalidar la aplicación, incluso si cumples con los requisitos.

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Por qué estas loterías generan tanta demanda

Nueva York enfrenta una fuerte presión en el mercado inmobiliario. Con alquileres elevados, las viviendas accesibles se convierten en una oportunidad clave para familias, trabajadores, inmigrantes y jóvenes profesionales. Por eso, cada convocatoria recibe miles de solicitudes.

Está claro: es una oportunidad real, pero competitiva. Aplicar a una lotería no garantiza obtener un departamento, pero sí es una de las pocas vías reales para acceder a alquileres más bajos en la ciudad. La clave está en aplicar correctamente y a tiempo.

En una ciudad donde encontrar vivienda asequible en NY puede parecer imposible, estas loterías siguen siendo una puerta abierta. Pero no alcanza con anotarse. Hay que hacerlo bien.

Porque en Nueva York, una oportunidad puede cambiar tu vida… o perderse por un detalle.

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