Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de octubre

¿Qué ropa usar para salir por las calles de Nueva York este miércoles? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a sentir será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:29 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 75 grados Fahrenheit (14 y 24ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 7% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.