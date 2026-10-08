COLA 2027: estimaciones indican que tu cheque subiría $70, pero recibirías menos

El aumento, sin embargo, podría ser menor para quienes pagan Medicare Parte B. Los fideicomisarios de Medicare estiman que la prima mensual estándar pasará de $202.90 a $209.50 en 2027, un incremento de $6.60. Si el COLA termina con un ajuste del 3.5%, un beneficio de $2,000 subiría $70, pero después de descontar el incremento proyectado de $6.60 en la prima, la ganancia mensual frente a 2026 sería de aproximadamente $63.40.

El Seguro Social anunciará el próximo miércoles 14 de octubre de 2026 el ajuste por costo de vida (COLA) que determinará cuánto aumentarán los beneficios en 2027. Las estimaciones más recientes apuntan a un incremento de entre 3.3% y 3.6%, lo que elevaría un beneficio mensual de $2,000 a entre $2,066 y $2,072 antes de otras deducciones.

Puedes calcular una primera aproximación multiplicando tu beneficio bruto actual por 3.5%, pero no conviene asumir que todo ese aumento llegará a tu cuenta. El COLA definitivo y la prima de Medicare todavía pueden cambiar, y el depósito final también puede verse afectado por otros conceptos como impuestos, recargos relacionados con los ingresos u otras deducciones.

Tu cheque podría subir $70

The Senior Citizens League proyecta un COLA de 3.5%, mientras AARP calcula 3.6%. Ambas previsiones superan el aumento de 2.8% aplicado en 2026, pero el porcentaje oficial dependerá del índice de inflación de septiembre.

Con un ajuste de 3.5%, los aumentos brutos mensuales serían aproximadamente:

Cheque de $1,500: subiría $52.50, hasta $1,552.50

subiría $52.50, hasta $1,552.50 Cheque de $2,000: subiría $66, hasta $2,066

subiría $66, hasta $2,066 Cheque de $2,500: subiría $87.50, hasta $2,587.50

subiría $87.50, hasta $2,587.50 Cheque de $3,000: subiría $105, hasta $3,105

El Seguro Social aplicará el porcentaje a cada beneficio individual antes de restar Medicare y otras retenciones.

Medicare se quedaría con una parte

El informe de los fideicomisarios de Medicare proyecta una prima estándar de la Parte B de $209.50 mensuales en 2027, frente a $202.90 en 2026. El aumento estimado sería de $6.60 al mes, aunque los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid publicarán la cifra definitiva más adelante este otoño.

Bajo ese escenario, quien recibe $2,000 y obtiene un COLA de 3.5% tendría un aumento bruto de $70, pero conservaría alrededor de $63.40 adicionales después de considerar únicamente el incremento de la Parte B.

La estimación de Medicare tampoco está garantizada. “Puede estar alrededor de esa cifra, pero son estimaciones. Todavía no tomaría nada como un hecho”, advirtió Lauren Bigham-Steele, agente autorizada de Medicare y especialista de Boomer Benefits, sobre la proyección de $209.50.

La inflación decidirá el porcentaje final del COLA

El COLA se calcula comparando el promedio del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos, o CPI-W, de julio, agosto y septiembre con el promedio del mismo trimestre del año anterior. El índice se ubicó en 327.104 en julio y 328.481 en agosto; falta el dato de septiembre para cerrar el cálculo.

La Administración del Seguro Social explica que “el propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y SSI no sea erosionado por la inflación”. Sin embargo, el ajuste compensa aumentos de precios ya ocurridos; no constituye una ganancia real automática.

Shannon Benton, directora ejecutiva de The Senior Citizens League, advirtió: “Sin importar si el anuncio del COLA resulta ligeramente superior o inferior a nuestra predicción, las personas mayores probablemente terminarán decepcionadas a largo plazo”.

Tu depósito puede variar todavía más

Los beneficiarios con ingresos elevados pagan el Ajuste Mensual Relacionado con los Ingresos, (IRMAA), además de la prima estándar de Medicare. Para determinar los recargos de 2027, el Seguro Social utilizará generalmente los ingresos declarados correspondientes al año fiscal 2025. Por ello, un retiro considerable de una cuenta de jubilación o una ganancia de capital registrada ese año podría elevar la deducción.

También pueden restarse impuestos federales y recargos de la Parte D. Por eso, dos personas con el mismo beneficio bruto pueden recibir depósitos diferentes.

Si Medicare Parte B se descuenta de tu cheque, revisa en noviembre el aviso de CMS y posteriormente tu notificación del COLA en my Social Security. Esos documentos indicarán mejor cuánto recibirás realmente.

¿Cuándo llegará el aumento por el COLA para 2027?

El Seguro Social prevé anunciar el COLA 2027 el 14 de octubre, después de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publique el CPI-W de septiembre. El porcentaje comenzará a reflejarse en los beneficios del Seguro Social pagaderos en enero de 2027.

Quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán el pago correspondiente a enero de 2027 el jueves 31 de diciembre de 2026, porque el 1 de enero es un día feriado federal. La fecha individual del Seguro Social dependerá del día de nacimiento y del cronograma habitual de la agencia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ajuste por el COLA 2027

¿De cuánto sería el COLA del Seguro Social en 2027?

Las proyecciones más recientes lo sitúan entre 3.3% y 3.6%. El porcentaje oficial se conocerá el 14 de octubre de 2026.

¿Cuánto aumentaría un cheque mensual del Seguro Social de $2,000?

Con un COLA de 3.5%, aumentaría $70 y llegaría a $2,066 antes de deducciones. Con un ajuste de 3.6%, subiría $72.

¿Cuánto quedaría después del aumento de Medicare?

Si la Parte B sube $6.60 como proyectan los fideicomisarios, el incremento neto aproximado sería de $63.40 con un COLA de 3.5%. Otras deducciones pueden reducirlo más.

¿El aumento de Medicare Parte B ya es oficial?

No. Los $209.50 son una proyección del informe de fideicomisarios. CMS anunciará la prima definitiva posteriormente.

¿Cuándo comenzará a pagarse el COLA 2027?

El ajuste aparecerá en los beneficios del Seguro Social pagaderos en enero de 2027. El porcentaje se anunciará en octubre de 2026.

Conclusión

El porcentaje del COLA para 2027 anunciado en octubre será apenas el primer número para calcular el ingreso durante el próximo año. Antes de comprometer el aumento en renta, alimentos o deudas, conviene esperar la prima definitiva de Medicare y revisar la notificación individual: el depósito neto será el que determine cuánto dinero adicional tendrás realmente cada mes para cubrir tus necesidades esenciales.

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