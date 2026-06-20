El Seguro Social apunta a un COLA histórico de 4.7% en 2027: los jubilados recibirían $98 más al mes

El ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social podría alcanzar el 4.7% en 2027, su nivel más alto en varios años, según la más reciente proyección de Mary Johnson, analista de políticas de Seguro Social y Medicare, y editora del boletín The Social Security and Medicare Advisor de la Liga de Personas Mayores (TSCL).

El incremento añadiría alrededor de $98 mensuales al cheque promedio de los jubilados, pero el alivio podría ser menor de lo esperado: la inflación que impulsa el aumento ha impactado prácticamente todos los rubros de consumo: gasolina, alimentos y otros gastos básicos. Mientras que las primas de Medicare consumirían también este beneficio.

El ‘Trump bump’: cuando la inflación se convierte en cheque

Varios expertos han calificado este aumento esperado como ‘Trump bump’, pues señalan que las políticas económicas del presidente Donald Trump han alimentado la inflación y, con ello, impulsado alzas históricas en el COLA del Seguro Social por segundo año consecutivo.

En 2026, los aranceles de Trump sobre las importaciones encarecieron la producción doméstica y empujaron el índice de precios al consumidor (IPC). Para 2027, el factor determinante es la guerra con Irán: en febrero de 2026, Trump autorizó ataques militares contra ese país, y Teherán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, por donde transitan cerca del 27% del petróleo crudo del mundo, según el Servicio de Investigación del Congreso.

El resultado fue una espiral inflacionaria que en mayo de 2026 llevó el IPC general a 4.2% anual, el nivel más alto desde abril de 2023. El índice específico que determina el COLA, el CPI-W para trabajadores urbanos asalariados, subió todavía más, hasta 4.4% en mayo.

Si bien a principios de esta semana Trump anunció la firma de un acuerdo de paz con Irán que de inmediato desplomó el precio del petróleo, en la realidad la normalización en los precios del petróleo que han disparado la inflación tomará varios meses más, ya que incluso este sábado Irán cerró nuevamente el Estrecho, alegando que Israel continuó con los ataques contra sus aliados, el grupo Hezbollah, en Líbano.

Lo que recibirías en 2027 por el ajuste al COLA: las cifras concretas

Dos organismos rastrean mes a mes las proyecciones del COLA:

Mary Johnson (analista independiente): proyecta 4.7% para 2027, lo que representaría el cuarto mayor aumento desde 1975 , solo superado por los incrementos de 5.8% en 2009, 5.9% en 2022 y 8.7% en 2023.

(analista independiente): proyecta para 2027, lo que representaría el , solo superado por los incrementos de 5.8% en 2009, 5.9% en 2022 y 8.7% en 2023. The Senior Citizens League (TSCL), una organización civil de defensa de adultos mayores, estima un ajuste del 3.8%, ligeramente por debajo de su proyección anterior de 3.9%.

Si se confirma el 3.8% de TSCL, el incremento mensual promedio sería de unos $77 dólares: para pasar de $2,026 a $2,103 mensuales. Con el ajuste de 4.7% de Johnson, el aumento sería de alrededor de $98 al mes para jubilados, $77 para personas con discapacidad y $76 para beneficiarios sobrevivientes.

El COLA de 2026 fue de 2.8%, y representó un ajuste de $56 dólares mensuales al cheque promedio.

El problema que impactaría este aumento

Sin embargo, hay una amenaza adicional sobre este ajuste al COLA:

La prima mensual de Medicare Parte B, que se descuenta directamente del cheque antes de que llegue, subió 9.7% en 2026, llegando a $202.90 mensuales, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Ese incremento consumió una porción significativa de los $56 que ofreció el COLA de este año.

Para 2027, la proyección intermedia del Medicare Trustees Report 2026 anticipa una prima Parte B de $218.60 mensuales, unos $15.70 más. Según TSCL, ese aumento absorbería alrededor del 20% del incremento mensual en caso de que el ajuste del COLA sea de 3.8%.

Las estimaciones de Mary Johnson lo explican así: Entre 2005 y 2024, las primas de la Parte B crecieron un promedio de 5.5% anual, mientras que el COLA promedió apenas 2.6%. Esa brecha acumulada ha dejado los beneficios del Seguro Social con 13.7% menos de poder adquisitivo que en 2016.

¿Cuándo se sabrá el número final?

La Administración del Seguro Social (SSA) anunciará oficialmente el COLA para 2027 en octubre de 2026, una vez que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publique los datos del IPC de septiembre. El cálculo compara el promedio del CPI-W en julio, agosto y septiembre de 2026 contra el mismo trimestre del año anterior.

El comportamiento de los precios del petróleo de los próximos tres meses será decisivo. Johnson advirtió a CNBC: “Existe una probabilidad considerable de que suba aún más del 4.7%, especialmente si los precios de la gasolina siguen escalando”.

Sin embargo, si los precios del petróleo caen antes de septiembre, el COLA podría retroceder hacia la estimación más conservadora de TSCL o incluso quedar por debajo.

¿Qué puedes hacer ahora para aprovechar el ajuste al COLA?

No esperes octubre para prepararte:

Revisa tu estado de beneficios en ssa.gov para conocer tu monto actual y proyectar tu aumento

en ssa.gov para conocer tu monto actual y proyectar tu aumento Calcula el impacto de Medicare Parte B : si ya tienes 65 años y recibes beneficios, la prima se descuenta automáticamente. El aumento real en tu bolsillo será menor al porcentaje del COLA.

: si ya tienes 65 años y recibes beneficios, la prima se descuenta automáticamente. El aumento real en tu bolsillo será menor al porcentaje del COLA. No ajustes tu presupuesto sobre el COLA esperado : la cifra oficial no llega hasta octubre y no se aplica hasta enero de 2027. Gastos como gasolina, comida y energía ya están subiendo ahora.

: la cifra oficial no llega hasta octubre y no se aplica hasta enero de 2027. Gastos como gasolina, comida y energía ya están subiendo ahora. Si tienes entre 62 y 66 años: considera el impacto de solicitar beneficios anticipados en un entorno inflacionario. Un asesor de la SSA puede orientarte sin costo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las estimaciones del COLA para 2027

¿Qué es el COLA del Seguro Social y cómo se calcula?

Es el ajuste anual que reciben los beneficiarios del Seguro Social para compensar la inflación. Se calcula comparando el índice de precios CPI-W del tercer trimestre del año en curso con el mismo período del año anterior.

¿Cuándo se anunciará oficialmente el COLA para 2027?

La Administración del Seguro Social publicará el número definitivo en octubre de 2026, después de que el Buró de Estadísticas Laborales publique los datos de inflación de septiembre.

¿El aumento del COLA significa más dinero neto en mi cheque?

No necesariamente. La prima de Medicare Parte B se descuenta del beneficio antes de que llegue. Para 2027 se proyecta un incremento a $218.60 mensuales, absorbiendo parte del ajuste del COLA.

¿Por qué el COLA de 2027 podría ser histórico?

Porque la inflación disparada por la guerra con Irán ha empujado el CPI-W a niveles no vistos desde 2022. La proyección más alta, de 4.7%, sería el cuarto mayor COLA desde 1975.

¿Quiénes recibirán el aumento?

Aproximadamente 75 millones de beneficiarios del Seguro Social y del Supplemental Security Income (SSI) en Estados Unidos, incluidos jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes.

¿El aumento del COLA resuelve la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados?

No. Según The Senior Citizens League, los beneficios del Seguro Social han perdido 13.7% de poder adquisitivo desde 2016, y el CPI-W, que determina el COLA, no refleja adecuadamente los gastos reales de los adultos mayores.

Conclusión

Para enero de 2027 se podría dar el ajuste más alto al COLA desde 2023, pero su utilidad real dependerá de lo que ocurra en los próximos meses: si los precios del petróleo siguen subiendo por el conflicto con Irán, el número podría superar incluso el 4.7%. Si los mercados se estabilizan, el ajuste podría quedar muy por debajo.

Lo que no cambiará es la tendencia de perder el poder adquisitivo de quienes dependen del Seguro Social: un sistema diseñado para mantener el ritmo de la inflación, pero que año tras año corre detrás de ella.

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