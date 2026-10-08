Los 5 alimentos clave y hábitos diarios para vencer la diabetes según un experto

La diabetes tipo 2 es una condición provocada por la mala alimentación, por lo que la solución no son los medicamentos, sino corregir la dieta, incluyendo cinco alimentos clave para revertirla, según un experto en diabetes, obesidad, metabolismo y ayuno intermitente.

El Dr. Jason Fung, graduado en la Universidad de California y fundador del programa de Gestión Dietética Intensiva (The Fasting Method), defiende la alimentación como punto focal para revertir la diabetes tipo 2 y advierte que administrar más insulina para bajar el azúcar en sangre genera mayor resistencia a la insulina, empeorando el problema de raíz.

Para Fung, la solución está en cambiar los hábitos alimenticios, “sin medicamentos, eliminando riesgos graves como problemas cardíacos, daño renal o pérdida de la visión”.

La diabetes tipo 2 es uno de los mayores desafíos de salud global del siglo XXI, y en Estados Unidos es un problema de salud pública, por lo que es objeto de estudios de universidades y expertos.

Estudios advierten que “en las últimas décadas, se ha observado un aumento alarmante en la prevalencia de la DM2 a nivel mundial”, y estiman que continúe creciendo en los próximos años.

Los 5 alimentos clave para estabilizar la glucosa y revertir la diabetes

El Dr. Fung destaca que el 90% del éxito en el control de la glucosa depende de lo que ponemos en nuestro plato, por lo que pone el acento en estos cinco alimentos y explica por qué:

Verduras de hoja verde y vegetales

Para las personas con diabetes se recomienda seguir la recomendación para adultos y niños de comer cinco porciones de frutas y vegetales todos los días. Crédito: Shutterstock

Las verduras de hoja verde y los vegetales son los primeros alimentos a incluir en una dieta saludable. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sugiere al menos 400 gramos al día, que pueden ser divididos en cinco porciones durante el día.

Este tipo de alimentos es el primero que figura en la lista de los recomendados por Fung, que incluye brócoli, col, guisantes verdes, calabacines, col rizada, tomates, cebollas, coliflor, berenjenas y zanahorias. Estos alimentos ayudan a incrementar el consumo de antioxidantes y fibra.

De hecho, un estudio demostró que una dieta con alto consumo diario de verduras y vegetales mostró mejoras significativas en la salud, entre ellas la sensibilidad a la insulina, el control glucémico y la masa grasa corporal, en comparación con grupos de personas con dietas con bajos niveles de verduras.

Grasas saludables

Las grasas saludables son una excelente alternativa a las grasas trans y ultraprocesadas, que son responsables en gran parte de los procesos inflamatorios relacionados con la diabetes tipo 2. El experto propone el consumo de grasas como el aceite de oliva, la mantequilla y el aceite de coco, siempre con un consumo moderado, así como el queso.

Frutas específicas (manzanas, peras y bayas)

Fung explica que las manzanas y las peras son ricas en fibra soluble, un factor clave para reducir los niveles de colesterol. Además, las bayas (arándanos, frambuesas y fresas) son ricas en antioxidantes y antocianinas que, según estudios de Harvard, reducen el riesgo de diabetes tipo 2 y promueven la pérdida de peso.

Una investigación de Harvard en la que observaron a más de 187.000 participantes revela que el consumo de frutas enteras como arándanos, uvas y manzanas puede ayudar a reducir hasta un 23% el riesgo de diabetes tipo 2, a diferencia de los jugos, que elevan el riesgo por llevar el azúcar de manera más rápida a la sangre.

Proteínas saludables

El consumo regular de proteína y cumplir con los requerimientos diarios es fundamental. El doctor propone incluir alimentos como carnes, huevos, pescado azul (salmón, atún y caballa) y yogur entero.

También las carnes rojas sin procesar, ya que “las proteínas en general activan hormonas de saciedad como el péptido YY y la colecistoquinina, ayudando a controlar el apetito de forma natural”. Es importante evitar por completo las carnes procesadas como salchichas, salami y tocino.

Un patrón de alto consumo de proteínas combinado con dietas bajas en carbohidratos puede lograr mayores tasas de remisión de diabetes a 6 meses, según ensayos clínicos y metaanálisis realizados en fecha reciente.

Para ser más específicos, las dietas bajas en carbohidratos (<130 g/día o <26% de calorías) muestran mayores tasas de éxito (57% frente a 31% en dietas control) y mejoras notables en la HbA1c, el peso y los triglicéridos, según un estudio publicado por The BMJ.

Snacks sin azúcar

Eliminar el picoteo constante y elegir snacks sin azúcar como los frutos secos permite que el cuerpo active su propia quema de grasa. Crédito: Shutterstock

Los snacks sin azúcar, ricos en proteínas y grasas saludables, son aliados para mantener a raya los niveles de azúcar en sangre.

Fung menciona que “la única opción permitida entre comidas son los frutos secos sin sal (como maní, almendras y nueces) por su aporte de grasas cardiosaludables”. También permite ocasionalmente chocolate negro con un 70% o más de cacao en pequeñas cantidades.

Los 3 hábitos diarios para transformar tu salud metabólica

El Dr. Jason Fung destaca que el ayuno intermitente ayuda a regular los niveles de insulina y optimiza la pérdida de grasa. Crédito: Shutterstock

Para el autor del libro El código de la obesidad, comer bien es fundamental, pero se complementa con tres pilares de estilo de vida:

Ayuno intermitente : Es una herramienta milenaria, gratuita y accesible que permite agotar el exceso de glucosa en sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina y activar procesos celulares maravillosos como la autofagia (la limpieza de proteínas viejas y dañadas en el organismo).

: Es una herramienta milenaria, gratuita y accesible que permite agotar el exceso de glucosa en sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina y activar procesos celulares maravillosos como la (la limpieza de proteínas viejas y dañadas en el organismo). Actividad física matutina y caminatas post-comida : Realizar caminatas de 10 minutos después de comer ayuda de forma contundente a prevenir los picos de glucosa.

: Realizar caminatas de 10 minutos después de comer ayuda de forma contundente a prevenir los picos de glucosa. Eliminar el picoteo constante: Dejar de comer entre horas evita mantener los niveles de insulina elevados de manera permanente, permitiendo que el cuerpo queme su propia grasa almacenada.

El consumo de alimentos específicos de origen natural que no elevan los niveles de azúcar en sangre, combinados estratégicamente con el control del picoteo, la actividad física y el ayuno intermitente, puede ser altamente eficaz para revertir la diabetes tipo 2.

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