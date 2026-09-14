¿Sustituyes el azúcar a ciegas? Cómo funcionan los edulcorantes según una experta

Los edulcorantes son verdaderos aliados de quienes buscan reducir o eliminar el consumo de azúcar, pero no todos actúan igual ni tienen la misma potencia para endulzar tus bebidas y postres favoritos.

La ingeniera en alimentos Montse Meléndez sostiene que, más allá de sustituir el azúcar a ciegas, el verdadero secreto está en entender qué son y cómo funcionan en tu organismo.

¿Cómo se clasifican los edulcorantes?

“Ni todos los edulcorantes son iguales, ni todos funcionan igual en tu cuerpo. Te contamos la diferencia entre alta y baja intensidad.” Crédito: Shutterstock

En términos prácticos, la industria alimentaria los divide en dos grandes grupos: edulcorantes de alta intensidad y edulcorantes de baja intensidad. La clave está en la relación entre la cantidad de producto utilizada y la potencia de su sabor.

Edulcorantes de alta intensidad: máximo dulzor sin calorías

Los edulcorantes de alta intensidad destacan por ser mucho más dulces que la sacarosa o azúcar tradicional. Debido a su alto poder endulzante, se añaden en pequeñas proporciones, por lo que su aporte calórico es prácticamente nulo.

Para dimensionar esta potencia, la especialista pone un ejemplo cotidiano: para endulzar un agua de limón que normalmente requeriría cinco cucharadas de azúcar, con un edulcorante de alta intensidad solo necesitarías una pizca.

“Literalmente 1 gramo para alcanzar el mismo nivel de dulzor. Como la cantidad es tan mínima, el aporte calórico es prácticamente nulo” Monset Melendez – Ingeniera en Alimentos

La potencia de estos ingredientes puede variar entre 200 y 600 veces más que el azúcar común:

Fruto del monje (Monk Fruit): Entre 200 y 250 veces más dulce que el azúcar.

Entre más dulce que el azúcar. Stevia: Entre 200 y 400 veces más dulce.

Entre más dulce. Sucralosa: Hasta 600 veces más dulce.

Esta alta concentración explica por qué los sobrecitos comerciales contienen en su mayoría un agente de carga (como eritritol o maltodextrina); de lo contrario, el empaque tendría apenas tres granitos microscópicos de producto.

Edulcorantes de baja intensidad: volumen y digestión parcial

Por otro lado, los edulcorantes de baja intensidad ofrecen un poder endulzante menor al del azúcar tradicional. Por esta razón, se requiere una mayor cantidad de ingrediente para alcanzar la misma intensidad de sabor.

A pesar de usarse en mayor volumen, la mayoría no suma calorías significativas debido a que el sistema digestivo humano no los absorbe por completo.

El caso particular de la alulosa

Un ejemplo destacado en las tendencias actuales de alimentación es la alulosa. Este ingrediente aporta un nivel calórico casi imperceptible y, al no metabolizarse como glucosa, no genera picos de glucosa en sangre ni impacta los niveles de insulina, convirtiéndose en una opción estratégica para personas con diabetes o en dietas cetogénicas.

Una investigación de Diabetes & Metabolism Journal, publicada por PubMed, sobre los efectos en la salud de las bebidas azucaradas y endulzadas artificialmente, revela que las “bebidas endulzadas artificialmente pueden servir como una alternativa a corto plazo para personas con un alto consumo de bebidas azucaradas, especialmente aquellas con mayor riesgo metabólico”.

También recomienda su consumo moderado debido “al posible refuerzo de la preferencia por lo dulce”, y sugiere preferir el agua y las bebidas sin azúcar.

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