¿Tienes diabetes y amas el queso? Cómo disfrutarlo sin alterar tu glucosa

Rico en proteínas y bajo en carbohidratos, el queso es un alimento delicioso presente en la mesa de millones de personas alrededor del mundo. Pero cuando una persona tiene diabetes, entra esta duda: ¿comer queso va a subir los niveles de glucosa?

El doctor Elias Suvalsky, experto en diabetes, explica que en general los quesos no afectan enormemente los niveles de glucosa, porque son más grasa y proteína que carbohidrato. “Necesitaríamos grandes cantidades de queso para que realmente impacte directamente en nuestros niveles de glucosa”, advierte.

Suvalsky, quien crea contenido especializado en el canal Diabesmart, explica que, aunque comer queso no impacta directamente en el momento a los niveles de glucosa, sí hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo por la cantidad de grasa.

Para las personas con diabetes recomienda quesos frescos bajos en grasa. Entre los que se incluyen: queso cottage, queso panela, requesón, queso mozzarella, queso feta, queso de cabra y queso Burgos.

La recomendación es comer queso fresco sobre el queso maduro; cualquier tipo de queso, mientras sea natural, puede ser nutritivo.

Errores frecuentes al comer queso

¡Ojo con el sodio y la grasa! Al comprar quesos comerciales, revisa siempre la etiqueta para evitar los ultraprocesados. Crédito: Shutterstock

El experto aclara que para personas con diabetes los quesos frescos son ideales por sus bajos niveles de carbohidratos. Sin embargo, el consumo debe ser moderado y hay que estar atento a estos tres errores frecuentes:

Considerar al queso como una proteína y no como una grasa .

y no como una . Pensar que todos los quesos son iguales y no hacer la distinción entre un queso natural y uno altamente procesado .

y uno . No tomar en cuenta la cantidad de sodio que contiene.

Error 1: pensar en el queso como una proteína y no como una grasa

Aunque el queso es rico en proteína, también tiene mucha grasa. En algunos casos hay quesos que tienen más grasa que proteína, lo que puede afectar de la siguiente manera:

Sobreestimamos la cantidad de proteína que estamos consumiendo: El queso aporta proteína de calidad , lo que no significa que sea suficiente como para dejar de consumir proteína animal (como carnes, pescados, pollo o huevo) o fuentes vegetales altas en proteína (como las leguminosas). La variedad de fuentes de proteína garantiza obtener todos los aminoácidos esenciales para que se puedan digerir y absorber correctamente.

El queso aporta , lo que no significa que sea suficiente como para dejar de consumir proteína animal (como carnes, pescados, pollo o huevo) o fuentes vegetales altas en proteína (como las leguminosas). La variedad de fuentes de proteína garantiza obtener todos los para que se puedan digerir y absorber correctamente. Subestimamos la cantidad de grasa que estamos consumiendo: Cuando no consideramos los niveles de grasa del queso y que esta suele ser grasa saturada, debemos recordar que el consumo de estas está ligado a problemas del corazón, como infartos.

El consumo moderado de grasas saturadas debe ir acompañado de una dieta rica en verduras, frutas, granos enteros, leguminosas y proteína de buena calidad.

¿Cuáles son los quesos con más cantidad de grasa?

Los quesos maduros son los que tienen una mayor cantidad de grasa. De los quesos frescos, el queso crema es muy rico en grasas en relación con la proteína que aporta. Suvalsky menciona que los quesos que tienen más grasa que proteína son: queso brie, queso camembert, gorgonzola, roquefort y queso crema.

Error 2: no saber diferenciar entre quesos naturales y comerciales

Uno de los errores frecuentes a la hora de elegir quesos en el contexto de la diabetes es pensar que casi todos los quesos naturales van a ser bajos en carbohidratos y no van a impactar directamente tus niveles de glucosa.

Sin embargo, el experto aclara que en el mercado hay variedad de quesos con saborizantes, colorantes, conservadores y otros ingredientes que pueden afectar la salud de maneras más indirectas, tal como lo confirma un estudio publicado por Canadian Science Publishing (CSP). Además, hay productos que son “imitación de queso”, una descripción que se usa cuando legalmente no pueden poner que es queso, ya que no cumple con los requisitos mínimos para considerarse como tal.

Algunas imitaciones de queso contienen como base más aceites vegetales que leche. En el queso crema es clave poner atención a los ingredientes y evitar aquellos que contengan un exceso de aditivos, como azúcares añadidos y grasas vegetales.

Error 3: no tener en cuenta el contenido de sodio

El consumo de queso por lo general no se asocia a su contenido de sodio, que, aunque es un mineral esencial para muchas funciones del cuerpo en cantidades adecuadas, en exceso puede convertirse en un riesgo.

Suvalsky explica que los quesos muy procesados y los quesos maduros suelen tener mayor contenido de sodio que los quesos frescos. “Hay que cuidar el exceso de sodio porque puede aumentar la presión arterial, causar hipertensión y provocar problemas del corazón. Al comprar quesos comerciales, hay que fijarnos en que no contengan el sello de *’exceso de sodio’”.

Como la diabetes ya eleva el riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica, el exceso de sodio merece especial atención, destacan los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).

Los quesos que contienen más sodio de manera natural son: queso azul, queso halloumi, queso parmesano, queso cotija, queso americano y queso cheddar.

Consejos extra para los amantes del queso

Consumo moderado: Este es el principio clave. Disfrutar del queso como parte de una alimentación equilibrada sin excesos.

Este es el principio clave. Disfrutar del queso como parte de una sin excesos. Leer las etiquetas: Verificar el contenido de grasa, carbohidratos y sodio de los quesos antes de comprar.

Verificar el contenido de grasa, carbohidratos y sodio de los quesos antes de comprar. Combinaciones inteligentes: Incorporar quesos en comidas balanceadas ricas en vegetales y granos enteros.

El experto concluye enfatizando que el queso puede ser muy nutritivo por sus características: bajo en carbohidratos, alto en grasa y alto en proteína. Solo se debe recordar a la hora de elegir la recomendación de preferir quesos frescos sobre quesos maduros y preferir quesos naturales sobre quesos altamente procesados.

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