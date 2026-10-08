Premio Nobel de Literatura: Anne Carson se une a la prestigiosa lista de ganadores

Este año, se ha otorgado el Premio Nobel de Literatura a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson

Anne Carson se convierte en la tercera escritora canadiense en ganar un Premio Nobel de Literatura.

Anne Carson se convierte en la tercera escritora canadiense en ganar un Premio Nobel de Literatura. Crédito: Andy Kropa | AP

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Por  Carolyn Manrique

Este jueves 8 de octubre, se ha anunciado la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. La ganadora es la ensayista y poeta canadiense Anne Carson. Se convierte en la tercera escritora canadiense en ser honrada con este premio.

En el anuncio, se explica que “su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Carson tiene 76 años, y en su carrera como ensayista y poeta ha destacado por encargarse de traducir textos griegos antiguos y por reinterpretarlos con un estilo moderno. Entre sus obras, destaca “Autobiography of Red: A Novel in Verse” (1998) y “Red Doc” (2013).

Durante el anuncio hecho este jueves, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, informó que minutos antes había llamado a Carson para informarle sobre la decisión de honrarla con el máximo premio a la literatura.

También contó que la escritora de 76 años se mostró muy sorprendida por la noticia y le contó que estaba en Islandia: “Escuchando el viento”.

En 2024, Carson publicó un ensayo en la London Review of Books, donde informó que padecía de Parkinson. En ese mismo ensayo, escribió: “Antes disfrutaba escribiendo en cuadernos, montones de ellos, día tras día, año tras año. Ahora los trazos verticales se doblan, se rompen o se desvían en todas direcciones, las vocales se reducen a manchas, la inclinación pierde su ángulo suave y elegante, todo parece vergonzoso. Borro párrafos enteros avergonzado”.

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