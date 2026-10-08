Premio Nobel de Literatura: Anne Carson se une a la prestigiosa lista de ganadores

Este jueves 8 de octubre, se ha anunciado la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. La ganadora es la ensayista y poeta canadiense Anne Carson. Se convierte en la tercera escritora canadiense en ser honrada con este premio.

En el anuncio, se explica que “su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Carson tiene 76 años, y en su carrera como ensayista y poeta ha destacado por encargarse de traducir textos griegos antiguos y por reinterpretarlos con un estilo moderno. Entre sus obras, destaca “Autobiography of Red: A Novel in Verse” (1998) y “Red Doc” (2013).

Durante el anuncio hecho este jueves, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, informó que minutos antes había llamado a Carson para informarle sobre la decisión de honrarla con el máximo premio a la literatura.

También contó que la escritora de 76 años se mostró muy sorprendida por la noticia y le contó que estaba en Islandia: “Escuchando el viento”.

En 2024, Carson publicó un ensayo en la London Review of Books, donde informó que padecía de Parkinson. En ese mismo ensayo, escribió: “Antes disfrutaba escribiendo en cuadernos, montones de ellos, día tras día, año tras año. Ahora los trazos verticales se doblan, se rompen o se desvían en todas direcciones, las vocales se reducen a manchas, la inclinación pierde su ángulo suave y elegante, todo parece vergonzoso. Borro párrafos enteros avergonzado”.

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