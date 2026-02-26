Científico ganador del Premio Nobel renuncia a cargo en la Universidad de Columbia tras revelarse vínculos con Jeffrey Epstein

El reconocido neurocientífico Richard Axel, ganador del Premio Nobel y profesor durante más de 5 décadas en la Universidad de Columbia, anunció su renuncia como codirector del Zuckerman Mind Brain Behavior Institute luego de que se revelara su antigua relación con Jeffrey Epstein, tras la divulgación de nuevos documentos federales.

Axel, de 79 años, emitió un comunicado el martes en el que calificó su asociación pasada con Epstein como “un grave error de juicio” del que se arrepiente profundamente. “Me disculpo por haber comprometido la confianza de mis amigos, estudiantes y colegas”, expresó el científico. Añadió que reconoce los problemas derivados de esa relación y que trabajará para restaurar la confianza afectada.

La decisión se produce semanas después de que el Departamento de Justicia hiciera públicos correos electrónicos y otros archivos relacionados con Epstein, fallecido en agosto de 2019 por suicidio mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Aunque Axel no ha sido acusado de ningún delito ni de conducta indebida vinculada a Epstein, su nombre aparece en múltiples comunicaciones y registros que muestran contacto y encuentros sociales entre ambos.

Continuará con su investigación en Columbia

En su declaración, Axel confirmó que dejará su cargo como codirector del Instituto Zuckerman, uno de los centros más prestigiosos de investigación en neurociencia en Nueva York, pero que continuará dirigiendo su laboratorio dentro de la universidad. Además, anunció que también renunciará como investigador del Howard Hughes Medical Institute, una de las instituciones biomédicas privadas más influyentes de Estados Unidos.

En un comunicado separado, la Universidad de Columbia señaló que no ha encontrado evidencia de que Axel haya violado políticas universitarias ni la ley. Sin embargo, la institución indicó que el propio científico consideró apropiado dar un paso al costado como codirector a la luz de la controversia generada por la publicación de los archivos federales.

“La Universidad está de acuerdo con esta decisión, al tiempo que reconoce sus extraordinarias contribuciones y su dedicación a sus colegas, estudiantes y a la ciencia”, expresó la institución.

Axel ha sido profesor en Columbia durante 53 años y es ampliamente respetado por sus aportes a la neurobiología. En 2004 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina junto a Linda Buck por sus descubrimientos sobre los receptores olfativos y la organización del sistema olfativo, hallazgos que revolucionaron la comprensión científica del sentido del olfato.

Por el momento, el científico no ha sido vinculado con alguno de los delitos ejecutados por Epstein. (Foto: Jon Elswick/AP)

Una relación bajo el ojo público

De acuerdo a CNBC, la relación entre Axel y Epstein se remonta a la década de 1980, cuando se conocieron durante los primeros años del auge biotecnológico en EE.UU. En un perfil publicado en 2007 por New York Magazine, cuando Epstein enfrentaba una acusación en Florida por solicitar prostitución, Axel describió al financista como alguien con una notable capacidad para establecer conexiones intelectuales.

“Es extremadamente inteligente y perspicaz. Puede adquirir información rápidamente para pensar en un problema e identificar cuestiones biológicas sin tener todos los datos que un científico tendría”, dijo Axel en aquella ocasión. También comentó que Epstein tenía “un período de atención extremadamente corto”.

Documentos incluidos en la base de datos del Departamento de Justicia muestran que la amistad y comunicación entre ambos continuaron durante años, incluso después de que Epstein cumpliera 13 meses de cárcel tras declararse culpable en Florida por solicitar prostitución a una menor de edad.

El caso Epstein ha tenido amplias repercusiones en el ámbito académico, político y empresarial de EE.UU. Varias figuras públicas han sido citadas, investigadas o han perdido cargos debido a sus vínculos con el financista, cuya red de contactos incluía a académicos, científicos, empresarios y líderes políticos.

En este contexto, la renuncia de Axel como codirector busca contener el impacto institucional en Columbia, una universidad que en los últimos años ha reforzado sus políticas de transparencia y ética ante donaciones y relaciones externas.

Aunque Axel no enfrenta acusaciones formales, la presión pública y el escrutinio mediático han sido suficientes para precipitar su salida de un cargo administrativo clave. Él mismo reconoció en su comunicado que lo revelado sobre la “conducta atroz” de Epstein y el daño causado a numerosas víctimas hace que su asociación pasada resulte “más dolorosa e inexcusable”.

Este hecho marca un nuevo capítulo en las consecuencias persistentes del escándalo Epstein, cuyos efectos continúan alcanzando a figuras prominentes años después de su muerte.

