Machado asegura que Trump merece el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó el lunes su voluntad de compartir el Premio Nobel de la Paz con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un anuncio que se produce tras el reciente cambio de gobierno en Venezuela derivado de una intervención militar estadounidense.

Machado destacó en una entrevista concedida a Fox News el papel de la administración de Trump en la salida del poder de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado sábado. La dirigente calificó los hechos recientes como un hito de relevancia internacional:

“Un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”, dijo Machado, quien fue galardonada con el Nobel el pasado 11 de diciembre tras liderar los movimientos de oposición pacífica al régimen chavista.

Durante su intervención con el presentador Sean Hannity, subrayó que este reconocimiento pertenece a la ciudadanía y reiteró su deseo de reunirse con el mandatario estadounidense para entregárselo.

Intención de entregar del galardón a Trump

La líder política explicó que no ha mantenido contacto directo con Trump desde la fecha del anuncio del premio. A pesar de que el presidente la felicitó vía telefónica en octubre, diversos reportes de prensa señalaron un presunto malestar del mandatario por la aceptación del galardón por parte de Machado.

“Ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que creemos, el pueblo venezolano, porque este es un premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo, y compartirlo con él”, dijo la dirigente.

María Corina Machado realizó una aparición pública el pasado mes de diciembre en Oslo, Noruega, para la ceremonia oficial de entrega del Nobel. Previamente, la política permaneció en resguardo tras una detención temporal ocurrida el 9 de enero durante manifestaciones en Caracas.

De momento, la dirigente ha confirmado sus planes de retornar a territorio venezolano “lo antes posible” para continuar con sus actividades políticas tras el derrocamiento de Maduro.

Con información de Euronews

Sigue leyendo:

– Administración Trump afirma que Venezuela dejó claro que cumplirá sus demandas

– Venezuela: 14 periodistas detenidos marcan el inicio del régimen de Delcy Rodríguez

– Trump asegura que la infraestructura petrolera de Venezuela se puede reconstruir en 18 meses