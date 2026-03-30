Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios tras su lucha contra el síndrome de la persona rígida

La cantante Céline Dion anunció su regreso a los escenarios con una serie de 10 conciertos en el Paris La Défense Arena, en la capital francesa. Se trata de los primeros shows oficiales de la artista luego de su diagnóstico de síndrome de la persona rígida que la obligó a tomarse una pausa en su carrera y someterse a tratamiento.

En un video publicado en sus redes sociales, Celine Dion decidió celebrar su cumpleaños número 58 con un anuncio especial para sus seguidores. “Hola a todos, en mi carrera he grabado muchos mensajes de cumpleaños, pero esta es la primera vez que grabo uno para mi propio cumpleaños. Y vaya, ha sido un poco difícil mantenerlo en secreto. Pero quiero que sepan que estoy genial. Estoy cuidando mi salud, me siento bien, estoy cantando de nuevo. He estado bailando un poco, obviamente”, dijo la intérprete de “My Heart Will Go On” en un video de anuncio en Instagram.

La artista anunció que se siente lista para volver a los escenarios en París a partir de septiembre de este año. “Este año recibo el mejor regalo de mi vida. Tengo la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes, una vez más en París, a partir de septiembre de este año. Estoy muy feliz. Estoy lista para hacerlo. Me siento bien, fuerte y emocionada, por supuesto. Un poco nerviosa, claro, pero sobre todo les estoy muy agradecida a todos ustedes”, dijo la afamada cantante.

Dion se presentará en concierto en las siguientes fechas:

Sábado, 12 de septiembre

Miércoles, 16 de septiembre

Sábado, 19 de septiembre

Miércoles, 23 de septiembre

Sábado, 26 de septiembre

Miércoles, 30 de septiembre

Sábado, 3 de octubre

Miércoles, 7 de octubre

Sábado, 10 de octubre

Miércoles, 14 de octubre

La venta de boletos comenzará el viernes 10 de abril para el público general. La preventa se realizará el 7 de abril a través de Fair AXS en celinedion.com y Visa también ofrecerá una preventa del 8 al 9 de abril.

Este anuncio de Céline Dion se dio después de una campaña de intriga en la que la artista dio pistas sobre su regreso a los escenarios. Además, se vieron carteles en París con los nombres de varias canciones de la cantante como “Pour que tu m’aimes encore”, “Power of Love” y “My Heart Will Go On”.

¿Qué le pasó a Céline Dion?

Céline Dion se vio obligada a tomar una pausa en su carrera. Primero, en 2020, su gira fue cancelada debido a la pandemia del covid-19. Luego, en 2022, tuvo que cancelar nuevamente sus shows tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una extraña enfermedad neurológica y autoinmune.

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares lo define como un trastorno raro y se caracteriza por rigidez en músculos del torso, los brazos y las piernas, así como mayor sensibilidad al ruido, al tacto y al estrés emocional, que puede desencadenar espasmos musculares.

Esta enfermedad se caracteriza por provocar rigidez muscular, lo que no solo impedía que la cantante se moviera con normalidad, sino que no le dejaba usar sus cuerdas vocales para cantar.

Tras ser diagnosticada, la artista se sometió a terapia física para recuperar la movilidad de sus músculos y, eventualmente, volver a cantar. “Cinco días a la semana me someto a terapia atlética, física y vocal. Trabajo mis dedos de los pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos, mi canto, mi voz. Tengo que aprender a vivir con esto ahora y dejar de cuestionarme”, dijo en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2024.

Sobre este síndrome hay poca investigación científica, ya que es una enfermedad que padecen muy pocas personas en el mundo. S

En medio de su tratamiento, Céline Dion tuvo una recordada aparición en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, interpretando “Hymne à L’amour”, el clásico de Edith Piaf, con la Torre Eiffel como telón de fondo. Luego se presentó en el desfile de moda 1001 Seasons de Elie Saab en Arabia Saudita, donde interpretó “The Power of Love” e “I’m Alive”.

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