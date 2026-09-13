Céline Dion conmueve en su primer concierto en seis años: “Me he mantenido firme”

La cantante Céline Dion se presentó por primera vez en concierto en seis años luego de que fue diagnosticada con una rara enfermedad neurológica que la mantuvo fuera de los escenarios y sometida a un fuerte tratamiento y rehabilitación.

La artista inauguró el sábado por la noche su residencia de casi 30 noches en el Plenitude Arena, de París, Francia. Este concierto cobra especial importancia luego de que la cantante anunció que fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida en 2022, una rara enfermedad neurológica que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

Dion debió someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos (incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar) y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Antes de dar inicio a su primer concierto, Céline Dion ofreció un emotivo discurso a los presentes, durante el cual no pudo contener las lágrimas.

“Me prometí a mí misma que no lloraría, pero no cumplo mis promesas”, dijo Dion al público. “Por fin, es maravilloso que estemos todos juntos. Así que aquí estoy, cantando para ustedes, cantando para mí, cantando por la vida”, dijo la artista antes de interpretar su tema “On ne change pas”.

La cantante volvió a dirigirse a su público (más de 35,000 personas reunidas en el Plenitude Arena) para expresar su gratitud.

“¿Oyen los latidos de mi corazón? Estoy de pie en el escenario, en esta ciudad que tanto amo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. El camino ha sido accidentado, el trayecto más largo de lo previsto, con paradas imprevistas, pero me he mantenido firme”, exclamó también la estrella de 58 años, que prosiguió el espectáculo con ‘Destin’.

Este es el primer concierto de la serie de la residencia que la ganadora de dos Óscar y varios Grammy ofrecerá en París. Una residencia de esta magnitud parecía imposible hace unos años, luego de recibir ese difícil diagnóstico que la obligó a cancelar los conciertos que tenía previstos para ese año.

En total ofrecerá 26 conciertos, con los dieciséis iniciales en una primera tanda que se desplegará en el Plenitude Arena hasta el próximo 17 de octubre.

En una reseña de Beatrice Hazlehurst para The Hollywood Reporter, destaca la impecable interpretación de Céline Dion, sin rastro alguno de padecer alguna enfermedad neurológica. “No hay rastro de los dolorosos calambres y la rigidez sintomáticos del “Síndrome de la Persona Rígida”. Al verla desfilar durante dos horas o contorsionar su cuerpo entre bailarines de ballet en una de las imágenes del espectáculo, cuesta creer que alguna vez haya estado debilitada por una enfermedad. Solo cuando canta a pleno pulmón “All By Myself” con un corsé se la ve jadeando por el esfuerzo. Esta transparencia casi ofrece un respiro al público. Al fin y al cabo, Celine Dion es humana”, dice Hazlehurst en la reseña de THR.

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