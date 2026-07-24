Falso trabajador de Con Ed armado con pistola robó a una mujer en su hogar en Nueva York

Gregory Jones fue arrestado como sospechoso de haber fingido ser un empleado de Con Edison y robar el bolso de una mujer a punta de pistola en la puerta de su casa en Brooklyn (NYC).

El hombre de 56 años fue acusado de robo, estrangulamiento, allanamiento de morada, hurto mayor, uso delictivo de un arma de fuego y suplantación de identidad, entre otros cargos, por la intrusión armada ocurrida el lunes alrededor de las 2:15 p.m.

Jones vestía lo que parecía ser un chaleco de trabajo de la empresa eléctrica Con Edison cuando llamó a la puerta de la víctima no identificada de 29 años cerca de la intersección de East 54th Sty Clarkson Av, en East Flatbush, según la Policía de Nueva York.

Cuando la mujer abrió, Jones sacó un arma, la agarró por el cuello y le arrebató el bolso, que contenía su teléfono celular y tarjetas de crédito. El esposo de la víctima, que se encontraba a pocas manzanas de distancia, corrió hacia su casa tras escuchar los gritos de la mujer a través de la aplicación de su timbre inteligente Ring mientras ocurría el ataque, según informó el medio local CrownHeight.INFO.

El esposo de 30 años logró desarmar a Jones antes de golpearlo en la cabeza con su propia arma. El atacante huyó, pero los agentes lo localizaron y arrestaron más tarde rastreando el teléfono robado de la víctima, detalló Daily News.

Jones cuenta con antecedentes penales que incluyen tres arrestos desde enero de 1993, cuando fue acusado de robo; y también por intento de homicidio en agosto de ese mismo año. Todos los nuevos cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

ConEd provee electricidad en la mayor parte del condado Westchester y en toda la ciudad de Nueva York, excepto en una pequeña parte de Queens. Además surte gas en Manhattan y El Bronx. Se recuerda a la ciudadanía que los empleados de una compañía deben estar debidamente identificados. Ante cualquier duda es mejor llamar a la empresa antes de dejarlos entrar en una residencia, negocio u oficina.

En un caso similar, en octubre dos delincuentes disfrazados de repartidores de Amazon se llevaron alrededor de $100,000 dólares tras un robo audaz matutino en El Bronx (NYC). En 2024 un hombre que se hacía pasar como repartidor de Amazon robó al menos nueve residencias en Queens (NYC).

En 2023 dos ladrones que se hicieron pasar por trabajadores de la empresa eléctrica Con Edison mostraron un arma cuando irrumpieron en la casa de una mujer en Brooklyn (NYC), la golpearon y le robaron un costoso televisor. En 2022 un hombre que fingió ser policía NYPD robó un negocio en pleno mediodía mientras realizaba una “inspección”. Y en octubre de 2021 dos hombres que pretendieron ser agentes federales engañaron al encargado de un estacionamiento en El Bronx (NYC) y se llevaron cientos de dólares en efectivo.