Con Edison paga por ahorrar luz en Nueva York: así funcionan los programas que te dan dinero en verano

El calor en Nueva York no solo se siente en la calle. También pone a prueba la red eléctrica. En los días más extremos del verano, el consumo se dispara y cada aire acondicionado encendido cuenta.

Para evitar sobrecargas, Con Edison impulsa programas que convierten el ahorro de energía en dinero real para los usuarios. La idea es simple: consumir menos en horas clave y recibir recompensas a cambio.

No se trata de apagar la vida cotidiana, sino de cambiar ciertos hábitos. Unos grados menos en el termostato del aire acondicionado o retrasar el uso de electrodomésticos puede marcar la diferencia en la estabilidad del sistema.

Smart Usage Rewards: cómo funciona y cuánto paga

El programa Smart Usage Rewards es una de las apuestas más visibles de la compañía. Funciona en dos modalidades y ambas están pensadas para adaptarse a distintos estilos de vida en la ciudad.

La primera opción está dirigida a quienes tienen termostatos inteligentes compatibles, como Nest, Honeywell o Sensi. Al inscribirse, el usuario permite que el sistema realice pequeños ajustes automáticos durante los llamados “eventos de demanda”.

Estos eventos suelen ocurrir entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m., cuando el consumo eléctrico alcanza su punto más alto. En ese lapso, el aire acondicionado puede subir ligeramente su temperatura, normalmente hasta cuatro grados, y por un máximo de cuatro horas.

A cambio, el incentivo es inmediato: un bono de inscripción de $85 dólares y la posibilidad de recibir un pago anual adicional de $25 si el usuario se mantiene activo en el programa.

La segunda modalidad es más flexible. Está pensada para quienes prefieren controlar manualmente su consumo. Aquí no hay automatización, sino participación voluntaria durante eventos de alta demanda.

En esos momentos, los usuarios pueden reducir su consumo apagando luces, evitando el uso de lavadoras o secadoras, o simplemente ajustando el aire acondicionado. Cada kilovatio ahorrado se traduce en recompensas económicas.

Para facilitar la participación, GridRewards y Meltek actúan como plataformas asociadas que permiten monitorear el consumo y estimar ganancias en tiempo real.

Aunque los pagos varían según el nivel de ahorro, algunos usuarios reportan ingresos superiores a los $100 dólares. Otros, en cambio, señalan que las recompensas pueden ser más modestas y tardar en reflejarse.

Cómo participar y qué dicen los usuarios

El registro en estos programas es gratuito y se realiza en línea a través de los canales oficiales de Con Edison o mediante socios autorizados.

En el caso de los termostatos inteligentes, el proceso incluye la vinculación del dispositivo al sistema de la compañía. Todo se hace de forma digital y suele completarse en pocos minutos.

Para la modalidad manual, basta con registrarse y aceptar participar en los eventos de ahorro energético cuando se anuncian. No hay penalizaciones por salir del programa, lo que reduce la barrera de entrada.

Los eventos no son diarios. Se activan solo en momentos de alta demanda, generalmente durante olas de calor o picos de consumo inesperados en la ciudad.

Entre los usuarios, las opiniones son variadas. En foros locales y redes sociales, algunos destacan que el programa es una forma sencilla de generar ingresos extra sin esfuerzo significativo.

En barrios con altos costos de energía, el programa ha ganado especial interés. Para algunos hogares, incluso pequeñas reducciones en la factura mensual representan un alivio importante.

Las autoridades energéticas de Nueva York también ven estas iniciativas como una herramienta clave para enfrentar el aumento de temperaturas y la presión sobre la infraestructura eléctrica.

Más allá del incentivo económico, el objetivo es claro: evitar apagones, estabilizar la red y fomentar hábitos de consumo más eficientes en una ciudad que nunca deja de moverse.

Sigue leyendo:

* Cómo bajar hasta $200 de tu recibo de luz este verano sin apagar el aire acondicionado

* Nueva York enviará cheques de hasta $200 por las facturas de luz y gas: quiénes califican

* Verano caro en Nueva York: cuánto puede subir la factura de luz y cómo pedir ayuda antes del calor